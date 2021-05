Ex_Machina sur Netflix : que signifie le titre du film d'Alex Garland ?

En 2015, Alex Garland met en scène « Ex_Machina ». Un film impressionnant, notamment porté par Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, et la talentueuse Alicia Vikander. Mais au fait, que signifie réellement le titre du film ?

Ex_Machina : premier film d’Alex Garland

A la base, Alex Garland est un écrivain originaire de Londres. C’est notamment lui qui a écrit La Plage en 1996, un roman culte adapté par Danny Boyle au début des années 2000. Puis en 1999, il écrit Tesseract, un autre de ses succès. Puis, rapidement, il se lance à Hollywood comme scénariste. Il travaille avec Danny Boyle sur trois de ses films : La Plage donc, mais également 28 jours plus tard et Sunshine. En 2010, il signe Auprès de moi toujours, avant de participer à l’écriture du scénario du remake de Dredd.

Puis, en 2014, il décide de se lancer dans ses propres réalisations. Il écrit alors le scénario de Ex_Machina, un film d’anticipation brillant qu’il met lui-même en scène. Une expérience qu’il a appréciée puisqu’il l’a réitérée en 2018 avec son excellent Annihilation, sorti directement sur Netflix. L’année dernière, il s’est engouffré sur le petit écran avec la série Devs.

Ava (Alicia Vikander) - Ex_Machina ©A24

Ex_Machina est ainsi le film qui l’a révélé auprès du grand public. Porté par un trio de comédiens talentueux composé de Domhnall Gleeson, Alicia Vikander et l’inimitable Oscar Isaac, le film raconte comment Caleb (Domhnall Gleeson), l’un des meilleurs codeurs du monde, qui travaille chez BlueBook, remporte un séjour d’une semaine dans la résidence de son grand patron dans un lieu isolé. Son employeur possède une intelligence artificielle extrêmement développée qui va obséder Caleb.

Ex_Machina s’est avéré être un succès critique et populaire sans précédent pour Alex Garland, qui lui a permis de lancer sa carrière cinématographique. Le long-métrage est nommé à deux reprises aux Oscars et remporte la statuette des Meilleurs effets visuels. Côté box-office, Ex_Machina rapporte plus de 36 millions de dollars pour un budget de 15 millions.

Mais au fait, que signifie réellement le titre ?

Ex_Machina est rempli de références religieuses et plus précisément bibliques. Les thématiques d’Alex Garland sont évidentes, et mettent en exergue la notion d’être humain. Ainsi, dès son titre, le réalisateur cherche à teaser ses pensées, et l’objet de son film. Ex_Machina provient d’une expression latine Deus Ex Machina, qui peut se traduire par Dieu issu de la machine. Cette phrase est issue des tragédies grecques. Lorsqu’un acteur jouait Dieu, il se plaçait sur une plateforme mécanique qui lui permettait de monter ou descendre. Il aidait les autres protagonistes à régler leurs problèmes pour dénouer la pièce. En gros, c’est un mécanisme qui sert à faire entrer une divinité en scène, inventé par Eschyle. Une explication en adéquation logique avec les thématiques du film.

Ex_Machina ©A24

Mais les références bibliques ne s’arrêtent pas là. Les trois personnages principaux portent eux-mêmes des noms en référence à la Bible. Ainsi, le personnage d’Alicia Vikander s’appelle Ava, et est inspiré d’Eve. Celui de Domhnall Gleeson, appelé Caleb, se réfère à l’un des douze explorateurs envoyés par Moïse pour découvrir la Terre Promise. Pour finir, le personnage d’Oscar Isaac, Nathan fait appel à l’un des prophètes vivants à la Cour du Roi David. Voilà pour la petite histoire d’Ex_Machina, qui est disponible sur Netflix dès le 16 mai 2021. L'occasion parfaite de se replonger dans l'excellent film d'Alex Garland.