Les Pépites de Netflix : Mirage, le thriller de SF avec Álvaro Morte (La Casa de Papel)

Dispo sur Netflix, le thriller de science-fiction Mirage avec Álvaro Morte (La Casa de Papel) mêle habilement voyage dans le temps et film policier. On vous dit pourquoi il ne faut pas le rater.

En cette période compliquée de confinement liée à la pandémie de Covid-19 qui sévit encore aux quatre coins de la planète, les plateformes de streaming sont plus que jamais sollicitées pour venir combler l'ennui de nos journées qui se font de plus en plus monotones. Mais face à la multiplication de ces dernières et les contenus sans cesse renouvelés, il est parfois compliqué de savoir quoi regarder. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous donner un petit coup de main, au gré de nos visionnages. Aujourd'hui, nous vous conseillons le film Mirage, un thriller de science-fiction espagnol dispo sur Netflix avec un certain Álvaro Morte, aka le Professeur dans La Casa de Papel.

Retour vers le futur

Si vous êtes friands de thrillers espagnols dispos sur Netflix, vous avez certainement déjà vu le très malin The Invisible Guest, que nous vous avions conseillé en 2017. Si nous faisons référence à ce film, c'est qu'il s'agit du même réalisateur et scénariste que Mirage : Oriol Paulo, qui vient encore faire travailler nos méninges avec un scénario diablement efficace.

Le pitch ?

Vera, une jeune mère de famille se retrouve propulsée dans une réalité alternative à cause d'une rupture du continuum de l'espace-temps, dans laquelle elle sauve la vie d'un jeune garçon, mais perd alors sa propre fille. Elle se lance alors dans une quête effrénée pour découvrir la vérité et retrouver sa vie d'avant.

Comme il l'avait fait dans The Invisible Guest, Oriol Paulo dissémine toutes les pièces du puzzle sous nos yeux et les imbrique une à une à mesure que le film se déroule, pour nous entraîner vers un final déroutant que nous n'avions pas vu venir.

Avec en plus la dimension du voyage temporel, Mirage nous entraîne dans une course contre la montre menée tambour battant par une pléiade d'acteurs bien connus du cinéma hispanique, à commencer par l'excellent Javier Gutierrez, récemment vu dans Chez moi, un autre thriller Netflix, dont nous vous parlions juste ici.

Cerise sur le gâteau, Oriol Paulo se permet en outre de nombreux clins d'oeil au film référence sur le voyage dans le temps : Retour vers le futur de Robert Zemeckis.