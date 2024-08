Dispo sur Netflix : Benedict Cumberbatch incarne un véritable héros dans ce drame historique déchirant

Parmi son catalogue de longs-métrages, Netflix propose "The Imitation Game". Le film est un récit palpitant sur Alan Turing, héros au destin tragique, à revoir vite avant son départ de la plateforme.

The Imitation Game, drame historique porté par Benedict Cumberbatch et Keira Knightley

Premier long-métrage tourné en langue anglaise du réalisateur norvégien Morten Tyldum, The Imitation Game est sorti en 2014. Le film nous raconte l’histoire incroyable d’une mission de la plus haute importance confiée par le gouvernement britannique à un groupe de mathématiciens pendant la Seconde Guerre mondiale : déchiffrer la machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. Parmi les mathématiciens engagés se trouve un certain Alan Turing…

Ayant incarné plusieurs personnages majeurs au cours de sa carrière, Benedict Cumberbatch a hérité d’un autre rôle mémorable en étant choisi pour incarner Alan Turing dans The Imitation Game. L’acteur a entre autres été nommé aux Oscars pour sa performance. Tout comme Keira Knightley, qui interprète la cryptologue Joan Clarke dans le film.

Un récit fascinant et bouleversant sur un héros

Si The Imitation Game a été pointé du doigt pour ses nombreuses inexactitudes historiques, il n’en demeure pas moins un récit fascinant, qui nous plonge dans l’intensité de la recherche de la solution au problème posé par la machine Enigma. À mesure que le temps passe sans que les mathématiciens ne trouvent la solution, de plus en plus de vies sont perdues au cours de la guerre. Ainsi, le long-métrage nous propose un redoutable contre-la-montre à l’enjeu énorme.

Surtout, le film a aidé à mettre en lumière un personnage trop méconnu. On y découvre ainsi le génie d’Alan Turing. Ce dernier a contribué à sauver de très nombreuses vies alors que lui-même devait cacher sa propre identité. Grâce à une intrigue se déroulant à deux époques différentes, The Imitation Game nous raconte ainsi également le destin tragique de ce héros, persécuté pour son homosexualité après la guerre.

Un film qui a marqué les esprits

L’histoire bouleversante de The Imitation Game a laissé peu de spectateurs indifférents à la sortie du film. Sur Rotten Tomatoes, le long-métrage a récolté des notes très élevées : 91% de la part du public et 90% parmi la presse ! Sur IMDb, il est également noté 8/10. En France, il a aussi fait forte impression. Sur Allociné, il a récolté 3,4 étoiles sur 5 de la part des journalistes, et même 4,3 parmi les spectateurs !

The Imitation Game s’est donc imposé comme l’un des drames historiques les plus convaincants du XXIème siècle. Si vous n’avez pas encore découvert cette histoire passionnante, nous vous invitons à vous rendre sur Netflix de toute urgence, puisqu'il sortira du catalogue le 14 août.