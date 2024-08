Netflix : derniers jours pour revoir ce chef-d’œuvre des années 2000

Pendant encore quelques jours, Netflix propose de (re)découvrir un film parmi les plus iconiques à être sortis depuis le début du siècle : "Gladiator" de Ridley Scott.

Gladiator, le monument de Ridley Scott

Vingt-quatre ans après sa sortie, Gladiator reste l’œuvre majeure de la filmographie pourtant riche de Ridley Scott. Son récit nous plonge à l’époque de la grandeur de l’empire romain. Alors que Marc Aurèle doit désigner un héritier, il choisit le général Maximus. Le fils de Marc Aurèle, Commode, ne supporte pas cette décision et prend le pouvoir par la force. Une décision qui va changer le destin de Maximus…

Prenant le risque de réaliser un péplum à une époque où ce genre était en nette perte de vitesse, Ridley Scott a réussi son pari. Avec Gladiator, le cinéaste a réalisé une œuvre monumentale. Un film culte au souffle épique, porté par une bande-son inoubliable signée Hans Zimmer, et qui regorge de qualités.

Une tragédie marquante portée par des performances exceptionnelles

Gladiator nous propose un récit tragique qui marque les esprits. Le film raconte ainsi l’histoire d’un homme auréolé de gloire malgré sa volonté de vivre une vie simple avec sa femme et son fils. On suit la chute de cet homme, qui perd brutalement tout ce qui lui est cher et doit retrouver une raison de vivre. Le long-métrage nous offre également une fin magnifique, largement à la hauteur du reste du récit.

Gladiator est aussi porté par l’interprétation habitée de Russell Crowe. Auteur d’une performance exceptionnelle, l’acteur néo-zélandais donne brillamment vie à un personnage qui passe par toutes les émotions au cours d’un récit long de 2h35. Un homme brisé qui retrouve petit à petit espoir. Autour de Russell Crowe, Joaquin Phoenix incarne aussi remarquablement Commode, le nouvel empereur rongé par la jalousie. Trop peu souvent citée, Connie Nielsenest elle aussi superbe dans le rôle d’une femme prisonnière de sa condition et terrifiée par son propre frère.

Un long-métrage qui fait l’unanimité

Sans surprise, Gladiator a fait l’unanimité à sa sortie. Le long-métrage a été couvert de louanges, à la fois par le public et par la presse. Sur Allociné, sa note s’élève à 4,3/5 parmi les spectateurs, et 4,3/5 parmi les journalistes.

À l’étranger, Gladiator récolte le score de 8,5/10 parmi les usagers d’IMDb. Et sur Rotten Tomatoes, son score d’audience s’élève à 87% et les journalistes lui octroient celui de 80%.

Il vous reste désormais quelques jours pour (re)voir Gladiator sur Netflix. Le long-métrage sera disponible sur la plateforme jusqu’au 15 août. Après cela, vous pourrez découvrir sa suite dans quelques mois. Vingt-quatre ans après la sortie du film original, Gladiator II arrivera dans les salles de cinéma françaises le 13 novembre 2024.