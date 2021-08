Rampage sur Netflix : découvrez qui se cache derrière le gorille George

En 2018, Dwayne Johnson est la star de « Rampage – Hors de contrôle », une adaptation cinématographique d’un vieux jeu vidéo. Puisque le long-métrage sort sur Netflix, c’est l’occasion de revenir sur la manière dont le gorille géant a été abordé.

Rampage : une adaptation d’un jeu vidéo méconnu

Réalisé en 2018 par Brad Peyton (San Andreas, Frontier, Voyage au centre de la Terre 2 : L’île mystérieuse), Rampage – Hors de contrôle suit le destin du dresseur et scientifique David Okoye. Ce dernier, incarné par Dwayne Johnson, est chargé de s’occuper d’un gorille nommé George. Mais quand celui-ci est touché par une modification génétique, le singe grandit de manière exponentielle jusqu’à atteindre une taille géante. Et il n’est pas le seul animal à être touché par cette étonnante modification.

Rampage - Hors de contrôle ©Warner Bros Studios

Ce que les spectateurs ne savent pas forcément, c’est que Rampage est une adaptation d’un jeu d’arcade éponyme édité en 1986. Le concept de départ met en scène trois créatures géantes qui dévastent des villes entières. Brad Peyton a donc décidé de rester fidèle au matériau initial. C'est ce qu'il expliquait à l’époque de la sortie du film :

Ce qui m’intéressait, c’étaient les défis et les possibilités que recelait le jeu. Le fait que la trame narrative soit si peu développée nous a permis de nous approprier le concept ; de créer nos propres monstres ; d’aborder les sujets qu’on voulait. On a rendu hommage au jeu avec humour et respect, en mettant en scène ces créatures et en dissimulant quelques 'Easter eggs' pour les fans.

Côté box-office, Rampage - Hors de contrôle a rapporté plus de 428 millions de dollars de recettes. Pour un budget de 120 millions de dollars.

Comment devenir un gorille ?

Derrière George le singe se cache le comédien Jason Liles. A la manière de ses prédécesseurs comme Andy Serkis dans King Kong et La Planète des Singes, l’acteur s’est entraîné pour devenir un gorille. Pour l’occasion, le cascadeur et coach en gestuelle Terry Notary a apporté son aide. Ce dernier avait déjà travaillé sur des films comme La Planète des Singes et The Square. Ainsi, Jason Liles a appris à se mouvoir, à s’assoir et à se déplacer comme un singe. La production lui a également installé des prothèses pour rendre ses avant-bras plus longs. Le comédien, qui mesure tout de même 2m05, devait constamment ajuster sa taille en fonction de l’évolution de George au cours de l’intrigue. C'est ce que précisait Brad Peyton :

Jouer un gorille de 220, 450 kilos ou de plus de 8 tonnes nécessite de modifier la façon dont on bouge pour représenter cette évolution.

Rampage - Hors de contrôle ©Warner Bros Studios

Pour apporter encore davantage de réalisme, le réalisateur a également fait appel à Tara Stoinski. Il s'agit de la directrice générale et scientifique au sein du Dian Fossey Gorilla Fund International institut. Elle a apporté son avis comme consultante, et a offert à la production de précieuses informations concernant la personnalité et le comportement des gorilles. Et même si Rampage n’a pas été forcément toujours très apprécié par la presse et les spectateurs, il n’empêche qu’il ne faut jamais oublier que derrière chaque gorille se cache beaucoup d’artistes, de techniciens et de scientifiques pour lui donner vie.