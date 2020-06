Scarface disponible sur Netflix : initialement, la distribution devait être très différente

Un immense classique de Brian De Palma est disponible sur Netflix dès le mardi 30 juin. Il s'agit évidemment de "Scarface", l'un des plus grands films de gangsters de tous les temps. Pourtant, le film aurait pu être très différent, notamment parce que la distribution initiale n'avait rien de comparable.

Scarface : le classique des classiques

À l'origine, Scarface est un classique de Howard Hawks sorti en 1932. En 1984, Brian De Palma décide de proposer un remake de ce film de gangsters culte. Il signe alors Scarface, porté par Al Pacino et Michelle Pfeiffer, sur un scénario d'Oliver Stone. Le long-métrage rencontre un énorme succès et devient un classique instantané, enterrant même la merveille d'Howard Hawks aux yeux du jeune public. Scarface comptabilise trois nominations aux Golden Globes et rapporte plus de 66 millions de dollars de recettes au box-office. Pour autant, le film aurait pu ressembler à toute autre chose.

Scarface : les chaises musicales

Si Scarface est finalement le classique de Brian De Palma et Al Pacino, la distribution était initialement très différente. À la base, c'est le cinéaste Sidney Lumet qui devait mettre en scène Scarface. Il était en tout cas pressenti par les studios pour réaliser ce remake prometteur. Une tache finalement confiée à Brian De Palma qui abandonne alors son projet Flashdance sur lequel il travaillait, repris par Adrian Lyne.

Pour le rôle principal de Tony Montana, c'est Robert De Niro qui est approché en premier. Mais l'acteur décline la proposition. La production se tourne alors vers Sylvester Stallone, qui se désiste au dernier moment pour réaliser Stayin Alive. Ainsi, c'est finalement Al Pacino qui est sélectionné pour incarner ce rôle qui deviendra un élément emblématique de sa carrière.

Pour jouer le rôle d'Elvira Hancock, femme glaciale et cocaïnomane, de nombreuses actrices ont été envisagées. Avant que Michelle Pfeiffer soit retenue, Rosanna Arquette, Mélanie Griffith, Jennifer Jason Leigh, Kim Basinger, Kathleen Turner ou encore Jodie Foster ont toutes été approchées. Lorsque Al Pacino évoque l'idée de confier le rôle à Glenn Close, la production estime que l'actrice n'est pas assez sexy et choisit finalement Michelle Pfeiffer.

Enfin, le cinéaste Steven Spielberg a lui aussi mis son nez dans Scarface. Le metteur en scène a en effet apporté son aide à Brian De Palma pour réaliser la séquence culte de fusillade finale. Un moment d'anthologie à retrouver dès aujourd'hui sur Netflix. Scarface est en effet disponible sur la plateforme dès le mardi 30 juin 2020.