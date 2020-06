PNL sur Netflix : un concert live sur la plateforme le 5 juillet ?

Netflix bientôt dans la légende ? L'annonce d'une collaboration entre la plateforme et le groupe PNL a provoqué des réactions enthousiastes ces derniers jours. La communication vient de prendre une tournure inattendue avec des places distribuées qui laissent penser qu'un concert diffusé en live se prépare.

PNL et Netflix continuent d'entretenir le mystère

Il n'y a même pas une semaine de cela, PNL et Netflix dégainaient en parfaite coordination des teasers qui annonçaient une collaboration à venir. La plateforme comme le duo de rappeurs ont encore démontré leur science de la communication en envoyant par voie postale, à des particuliers et quelques invités triés sur le volet, une lettre contenant un billet d'invitation pour un événement qui va se dérouler le 5 juillet prochain. Sur la forme, le papier ressemble fortement à une place de concert, avec un placement indiqué et l'indication "PNL - Dans la légende tour".

Un concert live de PNL à venir sur Netflix ?

Lors de la révélation d'une collaboration, on se demandait de quoi il allait être question. PNL est actuellement sur le toit du rap français avec une stratégie rondement menée. Les deux frères veulent avant tout laisser parler leur musique et se refusent à toute intervention dans les médias. Impossible de décrocher la moindre interview de leur part, ce qui annihilait quasiment d'emblée la possibilité de voir un documentaire sur eux - à moins de trouver une forme dérivée ou d'enfin faire exception à cette règle. Avec ces places, le cadre de cette collaboration se dessine un peu plus précisément. Tout porte désormais à croire qu'un concert va avoir lieu et qu'il sera diffusé en direct sur Netflix. Si cela se confirme, ce sera une première pour la plateforme, qui n'a jamais fait dans ce type de diffusion. Un événement permettant de relancer une dynamique après le report de plusieurs dates de concert à cause de la crise sanitaire.

Mais PNL ne fait jamais dans la demi-mesure et veut du contenu qui se remarque - allez voir les clips pour vous en convaincre. Peut-on s'attendre à plus ? Depuis qu'ils sont allés tourner sur la Tour Eiffel, on a envie de dire que oui. Nous pouvons fantasmer sur un événement hybride dans lequel se mêleraient performance scénique et cinéma, ou carrément une sorte d'expérience participative qui pourrait matcher avec une diffusion en direct (ce qui ne serait pas sans rappeler le show de Travis Scott sur Fortnite). D'ailleurs, si on en fait l'hypothèse la plus plausible, rien ne dit que l'événement auquel sont conviés les élus sera un concert. Il pourrait aussi s'agir d'une diffusion de quelque chose, une sorte d'avant-première avant la mise en ligne sur Netflix. Une manière de faire encore plus grimper le buzz. On notera, pour finir, que le billet (visible plus haut) s'accompagne d'un dessin où Tarik et Nabil sont représentés en train de jouer sur une borde d'arcade. Une connexion avec le monde des jeux vidéo n'est pas à écarter...