À couteaux tirés : avez-vous remarqué le caméo de Joseph Gordon-Levitt ?

Rian Johnson et Joseph Gordon-Levitt ont tourné de nombreux films ensemble. L'acteur fétiche du cinéaste est même dans le récent "À Couteaux Tirés". En effet, il apparaît le temps d'un court et discret caméo vocal.

À couteaux tirés : ou comment revisiter Agatha Christie ?

À peine sorti de la réalisation de Star Wars : Les Derniers Jedi, le cinéaste Rian Johnson décide de revenir à un cinéma plus terre-à-terre avec À couteaux tirés. Sorti en 2019, cette enquête policière savamment mise en scène est surtout un film choral au casting hallucinant. En effet, devant la caméra de Rian Johnson, apparaissent Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette et le regretté Christopher Plummer.

Le but de À couteaux tirés est de revisiter l'univers d'Agatha Christie en racontant une histoire policière à tiroirs complexe et divertissante. Le producteur Ram Bergman, qui collabore avec Rian Johnson depuis ses débuts, savait que À couteaux tirés s'inspirerait des classiques policiers pour les moderniser :

On commence par se dire qu’on a déjà vu ce genre de film, qu’on sait comment cela fonctionne, mais on se prend au jeu et on se rend compte qu’on s’investit à fond dans les personnages. Le film devient alors beaucoup plus profond et bien plus ambitieux que ce à quoi l’on croyait s’attendre.

À couteaux tirés ©Lionsgate

Finalement, À couteaux tirés s'est avéré être une énorme réussite avec une nomination aux Oscars et plus de 311 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 40 millions). Face à ce triomphe, Netflix a décidé d'investir plus de 400 millions de dollars pour récupérer les droits d'exploitation de la franchise. Actuellement, Rian Johnson est en train de tourner A couteaux tirés 2 avec notamment, en plus du retour de Daniel Craig, un casting composé de Janelle Monae, Dave Bautista, Edward Norton, Kate Hudson ou encore Ethan Hawke.

Le caméo ultra discret de Joseph Gordon-Levitt

Le comédien Joseph Gordon-Levitt et le réalisateur Rian Johnson sont amis depuis la nuit des temps. À tel point que le cinéaste ne rate pas une occasion de faire tourner son acteur fétiche dans ses productions. Souvent, Joseph Gordon-Levitt est l'acteur principal des productions de Rian Johnson, en témoignent Brick et surtout l'incroyable Looper. Parfois, c'est une apparition plus discrète, comme c'est le cas dans Une arnaque presque parfaite où Joseph Gordon-Levitt fait une courte apparition dans la peau d'un barman. Dans Star Wars : Les Derniers Jedi, le comédien fait une simple apparition vocale. Eh bien, À couteaux tirés ne déroge pas à la règle. En effet, Joseph Gordon-Levitt est bien dans le film, le temps d'une très courte apparition, vocale également.

À couteaux tirés ©Lionsgate

Rian Johnson a en effet révélé que son acteur fétiche double un policier dans la série que regarde la sœur de Marta (Ana de Armas). Ainsi, Joseph Gordon-Levitt prête une nouvelle fois sa voix pour un caméo totalement inattendu et difficile à déceler. C'est Rian Johnson lui-même qui avait révélé l'easter-egg au moment de la sortie de son film :