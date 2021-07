Baywatch sur M6 : une nouvelle série devait être lancée à la suite du film

16 ans après la fin de la mythique série "Alerte à Malibu" (titre français de "Baywatch"), une adaptation cinématographique sort dans les salles obscures en 2017. Promis au succès, le long-métrage devait déboucher sur un nouveau projet télévisé. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Baywatch : I'm always heeeere

Comment ne pas se souvenir de Baywatch, rebaptisé Alerte à Malibu sur nos terres françaises ? David Hasselhoff qui hurlait ses ordres avec charisme, Pamela Anderson et Yasmine Bleeth qui couraient au ralenti sur la plage, David Charvet présent pour représenter le drapeau tricolore, son générique mythique... Bref, Alerte à Malibu rend instantanément nostalgique, car il représente fièrement les années 90.

Toutefois, en dépit de son succès monstrueux aux États-Unis et à l'international, cette série qui raconte les aventures d'une équipe de sauveteurs sur les plages de Malibu est le fruit de son époque. Chose que n'a pas compris Hollywood, en décidant d'en faire une adaptation cinématographique en 2017 avec Baywatch. Paramount Pictures met les moyens pour attirer le public : Dwayne Johnson et Zac Efron pour les gros biceps, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra et Kelly Rohrbach pour la touche féminine. De plus, avec Seth Gordon qui a connu les succès avec Comment tuer son boss et Arnaque à la carte, on a la promesse d'une comédie un peu borderline, qui ne se prend pas au sérieux et assume les reproches qualitatifs qu'on a souvent adressés à la série.

Un échec de taille

Malgré un "léger" budget de 69 millions de dollars, Paramount espérait comptabiliser sur la présence de son casting, avec notamment Dwayne Johnson et Zac Efron qui ont su prouver leur capital bankable plus d'une fois. Si le film explosait au box-office, cela aurait même pu ressusciter la franchise puisqu'une nouvelle série televisée Baywatch était en préparation.

Baywatch ©Paramount Pictures

Seulement, les critiques désastreuses du film, conjuguées à un résultat commercial en deçà de ce qui était prévu (177 millions de dollars récoltés) ont rapidement enterré le projet. C'est ce que révèle d'ailleurs David Chokachi, ancien acteur de la série originale dans le podcast The Production Meeting :

Le film est sorti, et le projet est littéralement tombé à l'eau. CBS allait se lancer, nous avions eu une réunion à ce sujet, et un lieu de tournage était choisi. Mais finalement, ils ont préféré miser sur le reboot de Magnum cette année-là.

Des critiques venues du casting lui-même

Si reboot télévisé il y a, ce sera sans doute sans les têtes d'affiche, mais également les anciens. En effet, Pamela Anderson, qui fait pourtant un caméo dans le film, n'a pas hésité à le tacler sévèrement dans l'émission Watch What Happens Live With Andy Cohen :