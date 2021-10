Bienvenue chez les Ch'tis : pourquoi le remake américain ne s'est jamais fait ?

En 2008, Danny Boon met en scène son film le plus culte : « Bienvenue chez les Ch'tis ». Initialement, face au succès du métrage, les États-Unis préparaient un remake. Mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Découvrez pourquoi.

Bienvenue chez les Ch'tis : le plus gros succès français

Deux ans après La Maison du bonheur, le cinéaste en herbe Dany Boon se lance dans la mise en scène de Bienvenue chez les Ch'tis. Ce qu'il ne savait pas encore c'est que son œuvre allait devenir un carton national sans précédent. Porté par Kad Merad et lui-même, Bienvenue chez les Ch'tis devient, en 2008, le film qui comptabilise le plus d'entrées de toute l'histoire du cinéma français. Le long-métrage bat ainsi le record précédemment détenu par La Grande vadrouille. Dany Boon accumule alors 20 489 303 entrées (contre 17 267 607 pour le film de Gérard Oury). Encore aujourd'hui, Bienvenue chez les Ch'tis détient le record.

Bienvenue chez les Ch'tis ©Pathé

Selon Pathé, près de 2 millions de spectateurs ont vu le film rien que dans le Nord et le Pas-de-Calais. Soit à peu près la moitié de la population de la région. Face au triomphe du film, Bergues, la ville principale du long-métrage, est devenue un lieu touristique inattendu. Même 10 ans après le phénomène Ch'tis, de nombreux touristes venaient chaque année pour découvrir les lieux du tournage. Comptant 2000 visiteurs par an avant 2008, le carillon de Bergues a été pris d'assaut depuis la sortie du film puisqu'il comptabilisait 35 000 visiteurs jusqu'en 2010, puis une moyenne de 20 000 clients par an depuis lors (avant la crise de la COVID bien évidemment).

Mais où est le remake américain ?

Au box-office international, Bienvenue chez les Ch'tis a engendré plus de 245 millions de dollars de recettes. Face à ce triomphe, les Américains, spécialistes du genre, étaient désireux de produire un remake en langue anglaise. Rien que sur le cinéma français, des films comme Les Visiteurs, LOL, ou encore Intouchables ont eu leur version américaine. Mais, chose étrange, Bienvenue chez les Ch'tis est passé entre les mailles du filet.

Pourtant, un remake américain du film de Dany Boon était bien prévu. Le projet, qui devait s'appeler Welcome to the Sticks n'a malheureusement jamais été tourné. Les Américains avaient de la suite dans les idées. Le comédien Will Smith devait même participer au projet. Dany Boon a rencontré la star internationale et des décideurs de chez Warner Bros pour valider le projet.

Mais notre frenchie n'a pas voulu vendre sa poule aux œufs d'or aussi facilement. Dany Boon a refusé coup sur coup trois propositions de scénarios avant de totalement se désintéresser du projet. L'humoriste a ainsi conservé les droits d'exploitation de son film, et les Américains n'ont jamais réussi à produire leur remake de Bienvenue chez les Ch'tis. Il faudra donc se contenter du remake italien. Intitulé Benvenuti al Sud (Bienvenue dans le sud), le film raconte l’histoire d’un Milanais qui quitte le nord de l’Italie après s’être fait muté dans le sud.