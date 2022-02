Captain America - Le Soldat de l'hiver : ce combat avec Hawkeye qui n'a hélas pas vu le jour

De Batroc à son vieil ami Bucky Barnes, Steve Rogers affronte plusieurs adversaires redoutables dans "Captain America : Le Soldat de l’hiver". Hawkeye aurait pu être l’un d’entre eux, puisqu’il était censé prendre le super-héros en chasse dans les rues de Washington.

Captain America – Le Soldat de l’hiver : ennemi d’état

Après plus de soixante ans de sommeil et un réveil brutal à la fin de Captain America : First Avenger, Steve Rogers (Chris Evans) tente de s’adapter au monde moderne dans le deuxième opus du MCU qui lui est consacré. Le premier long-métrage de Joe et Anthony Russo pour l’univers Marvel débute en 2014, deux ans après la terrible attaque de New York fomentée par Loki (Tom Hiddleston) dans Avengers.

Dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver, le leader des super-héros devient la proie du SHIELD. Peu de temps après avoir informé Steve Rogers de l’existence de l’inquiétant projet Insight, Nick Fury (Samuel L. Jackson) est victime d’une tentative d’assassinat par un mystérieux tueur, le Soldat de l’hiver (Sebastian Stan).

Refusant de coopérer avec le supérieur de Fury, Alexander Pierce (Robert Redford), Captain America devient suspect et se retrouve poursuivi par les agents du SHIELD menés par Brock Rumlow (Frank Grillo). Avec l’aide de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Rogers essaie de percer à jour les raisons de ce complot ainsi que l’identité du Soldat de l’hiver. Il découvre que le SHIELD pourrait avoir des liens secrets avec Hydra.

Captain America : Le Soldat de l'hiver ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Hayley Atwell, Anthony Mackie, Emily VanCamp, Cobie Smulders et Toby Jones complètent le casting de Captain America : Le Soldat de l’hiver. Une distribution à laquelle aurait normalement dû se joindre Jeremy Renner.

Un combat manqué contre Hawkeye

Les débuts d’Hawkeye au sein du MCU ne sont pas simples. Après une courte apparition dans Thor, le célèbre archer se retrouve effectivement sous l'emprise de Loki pendant la première partie d’Avengers. Par ailleurs, en 2014, le personnage n’arrive pas à se faire une place dans le deuxième volet des aventures de Steve Rogers. Les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely lui avaient pourtant prévu une scène, qui n’a pu voir le jour en raison de contraintes d’emploi du temps pour Jeremy Renner.

L’objectif de cette séquence était d’opposer Captain America à l’un de ses amis du SHIELD, ce qui aurait amplifié les dilemmes moraux auxquels le super-héros est confronté dans le long-métrage. Au cours de ce fameux passage avorté, Clint Barton était censé le poursuivre à travers les rues de Washington. Les deux Avengers devaient ensuite s'affronter.

Le partenaire emblématique de Black Widow aurait alors simulé une défaite pour laisser Rogers s’échapper, comme l’explique Joe Russo à Screenrant en 2014 :

Hawkeye tirait une série de flèches en se rapprochant de Cap. (…) Après, Cap le faisait tomber et réalisait qu’Hawkeye essayait de tromper le SHIELD. Il chuchotait quelque chose à l’oreille de Cap pour lui révéler qu’il avait un tracker sur son costume et lui demandait de le frapper pour que ça ait l’air réel.

L’affrontement n’a hélas pas eu lieu mais Captain America ne se repose pas pour autant dans le film, combattant des escouades du SHIELD, son vieil ami Bucky Barnes ou encore le redoutable mercenaire Batroc (Georges St-Pierre). Quant à Hawkeye, son importance ne cesse de grandir par la suite au sein du MCU, y compris dans Captain America : Civil War, où il rejoint les rangs de Steve Rogers.