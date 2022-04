Clem sur TF1 : le harcèlement dont est victime Valentin va-t-il prendre fin ?

La saison 12 de "Clem" touche à sa fin ! Les derniers épisodes promettent de nombreux rebondissements, notamment du côté de Valentin. Le jeune étudiant se fait harceler par sa prof Iris Kahn, incarnée par Helena Noguerra. On vous en dit plus.

Clem : Valentin est en plein conflit avec sa professeure

Cette saison 12 de Clem n'a pas été de tout repos pour Valentin, interprété par Thomas Chomel. En effet, le jeune homme est rentré dans une superbe école d'art, malheureusement l'une de ses profs, Iris Kahn, lui fait vivre un enfer. Incarnée par Helena Noguerra, cette dernière abuse de son pouvoir et de sa supériorité envers Valentin.

Elle le harcèle, le menace et n'a aucune pitié pour le jeune étudiant qui tient absolument à rester dans cette école. De ce fait, la professeure en profite allègrement et le force même à coucher avec elle. Valentin refuse ses avances et ne veut pas céder. Iris compte bien lui faire payer...

Dans les derniers épisodes de cette saison, Valentin va chercher à obtenir un peu de justice. Matthieu (Loup-Denis Elion) lui propose donc ses services, mais le jeune homme veut la confronter seul. Tout ne va pas se passer comme prévu et Clem, très remontée contre Iris Khan, échafaude un plan pour mettre fin au harcèlement dont il est victime.

Iris Kahn (Helena Noguerra) - Clem ©TF1 Production

Helena Noguerra, parfaite dans le rôle de la prof abusive

Ça ne peut plus durer comme ça pour Valentin. Le jeune homme va devoir affronter sa professeure en face. Heureusement, il va pouvoir compter sur le soutien de ses proches qui vont l'aider à faire tomber cette femme abusive. C'est Helena Noguerra qui se glisse dans la peau de cette prof d’art charismatique et venimeuse qui tente de profiter de son ascendant sur Valentin. Lors de notre interview avec Lucie Lucas, la comédienne nous en a dit plus à propos de ce personnage :

Elle joue un personnage très complexe et intéressant. Cela permet d'aborder le harcèlement sous un autre angle. C'est vraiment important de voir que le harcèlement n'est pas un problème de genre, mais que c'est vraiment un problème d'attitude et de positionnement.

Helena Noguerra quant à elle, a pris plaisir à incarner ce personnage. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que la comédienne incarne un rôle lié à l'Education nationale. En effet, on la retrouve en directrice dans la série Cassandre, mais également en ex-compagne de prof dans Le Remplaçant.

Valentin (Thomas Chomel) - Clem ©TF1 Production

Des scènes pas évidentes à jouer

Dans cette douxième saison de Clem, la comédienne a donc partagé plusieurs scènes avec le jeune Thomas Chomel. La professeure d'art aux mains baladeuses s'est permis beaucoup de choses avec le jeune homme. Helena Noguerra a donc toujours souhaité en discuter en amont avec son partenaire de jeu. Elle s'explique dans les colonnes de Télé 2 semaines :

Mon personnage, Iris Kahn, drague ouvertement Valentin, qui est l’un de ses élèves, jusqu’à franchir certaines limites. C’était à la fois intéressant mais gênant à tourner, et pour ne pas mettre Thomas Chomel mal à l’aise, je lui demandais son consentement à chaque scène contenant des gestes déplacés.

La saison 12 de Clem est disponible dans son intégralité sur la plateforme Salto.