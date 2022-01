Creed II : Sylvester Stallone regrette l’absence de son combat contre Dolph Lundgren

Dans "Creed II", Rocky Balboa retrouve un ancien adversaire. Ivan Drago fait son retour dans cet opus où le fils du boxeur russe affronte Adonis Creed. Initialement, les vieux ennemis devaient en venir aux mains mais la scène n’apparaît pas dans le film, au grand regret de Sylvester Stallone.

Creed II : tels pères, tels fils

Après avoir été révélé au public dans le premier volet réalisé par Ryan Coogler, Adonis Creed (Michael B. Jordan) devient champion du monde dans la catégorie "poids lourds" au cours des premières minutes de Creed II. Alors qu’il savoure son titre, le boxeur se voit proposer un défi particulièrement risqué : un combat contre Viktor Drago (Florian Munteanu), le fils d’Ivan Drago (Dolph Lundgren), responsable de la mort de son père Apollo.

Malgré les mises en garde de Rocky (Sylvester Stallone), Adonis accepte et se fait violemment envoyer au tapis par son adversaire. Débute alors une longue rééducation et une véritable crise existentielle pour le sportif. Supportant ses doutes et ses accès de colère, son mentor et sa compagne Bianca (Tessa Thompson) l’aident à surmonter une période de remise en question et à remonter sur le ring. Déterminé à prendre sa revanche contre Viktor Drago, Adonis doit d’abord apprendre à se relever et à se débarrasser de ses travers, comme ont su le faire Rocky et son père avant lui.

Creed II ©Warner Bros. Pictures

Wood Harris, Brigitte Nielsen, Phylicia Rashad et Milo Ventimiglia complètent la distribution de Creed II. Sorti en 2019 et mis en scène par Steven Caple Jr. (The Land), cet opus axé sur la transmission, l’héritage et la peur de faire les mêmes erreurs que ses aînés place son héros dans une posture délicate après son ascension dans le précédent long-métrage.

Un combat manqué entre Rocky Balboa et Ivan Drago

S’il n’est donc pas centré sur eux, Creed II marque tout de même les retrouvailles entre les deux boxeurs de Rocky IV. Tombé dans l’oubli depuis sa défaite en URSS contre Rocky Balboa, Ivan Drago espère ici bénéficier de la notoriété de son vieil ennemi et de celle d’Adonis pour retrouver la lumière. Dès leur première rencontre dans le restaurant du héros de Philadelphie, la tension est palpable entre eux.

Par la suite, les deux personnages restent à l’écart l’un de l’autre et le récit se focalise sur les tourments de son personnage principal. Pourtant, après le KO qu’inflige Viktor à Adonis, Ivan et Rocky devaient en venir aux mains dans le hall de l’hôpital où le champion du monde est pris en charge.

En 2019, Sylvester Stallone dévoile les coulisses de cette scène sur Instagram. L’acteur et coscénariste du film déclare en légende de sa publication :

Voici la répétition d’un court affrontement que Rocky était censé avoir contre Drago dans Creed II. Cela se passe à l’hôpital, juste après qu’Adonis a été battu par le fils de Drago… Adonis souffre énormément et me dit de partir… Drago et le promoteur débarquent avec une équipe de tournage dans le but de harceler le combattant perdant mais Rocky les arrête !!! Ça aurait été extraordinaire ! Mais malheureusement ça a été coupé… Dommage…

Une autre scène coupée pour Dolph Lundgren

Selon Esquire, la décision de Steven Caple Jr. de couper cette scène au montage aurait déçu Sylvester Stallone. Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule séquence impliquant Ivan Drago qui ne figure pas dans le long-métrage. Interrogé par SlashFilm en 2018, Dolph Lundgren explique que son personnage a également été privé d’une réconciliation avec Rocky Balboa :