Crime dans les Alpilles sur France 3 : les secrets du succès des téléfilms avec Florence Pernel

Le duo formé par Florence Pernel et Vincent Winterhalter est de retour dans "Crime dans les Alpilles" sur France 3. On vous dit tous les secrets du succès de la collection de téléfilms "Crimes à...". Un programme qui rassemble et qui plaît toujours autant.

Crime dans les Alpilles : c'est quoi ?

Crime dans les Alpilles sur France 3 suit un tandem flic/procureur composé de Florence Pernel et Vincent Winterhalter dans la collection de téléfilms Crimes à... lancée depuis 2014. Plusieurs régions sont mises à l'honneur et le duo de flic intervient aux quatre coins de la France. Ensemble, ils enquêtent et résolvent bons nombres de meurtres. Dans cette fiction, ils vont enquêter sur le meurtre de Caroline Autiero (Vanessa Liautey).

La jeune femme, trentenaire, photographiait des ruines antiques quand elle a reçu une balle dans la tête. Elle est mariée à Laurent (Jean-Yves Chatelais), cinquantenaire, propriétaire d’un moulin à huile. En compagnie de Paul Jansac, Elisabeth interroge le mari de cette dernière. Il semble très abattu par la nouvelle. Sur une vidéo de surveillance, les enquêteurs découvrent que Laurent et son épouse se sont violemment disputés quelques jours auparavant.

Florence Pernel la star du programme

Florence Pernel incarne Élisabeth Richard, la vice-procureure dans Crime à... sur France 3. La comédienne est une habituée des plateaux de tournages. Depuis plusieurs années elle incarne des rôles phares dans des séries télévisées.

Effectivement, elle jouait Florence Larrieu dans les premiers épisodes de Le Juge est une femme aux côtés de Frédéric Diefenthal. Plus tard, on l'a retrouvé dans Mes amis, mes amours, mes emmerdes sur TF1 avec Bruno Madinier. Désormais, Florence Pernel incarne la directrice d'un lycée dans la série L'École de la vie sur France 2 qui a confirmé récemment l'écriture de la saison 2.

Élisabeth Richard (Florence Pernel) - Crime dans les Alpilles ©Paradis Films

Le sud mis à l'honneur

La collection de téléfilms s'applique à mettre en valeur des régions du sud. En effet, les programmes sont rythmés par des paysages à couper le souffle. Chaque région est mise à l'honneur. On retrouve des épisodes tournés en Aveyron, en Lozère, à Aigues-Mortes, à Martigues, ou encore dans le Lubéron, l'Hérault, le Larzac et bientôt à Biot.

Ainsi, la production permet aux téléspectateurs de voyager dans l'hexagone. Chaque épisode met en avant les spécialités et caractéristiques de la région. Le téléfilm Crime dans les Alpilles se déroule au milieu des oliveraies, des ruches et des vestiges gallo-romains de la région.

Crime dans les Alpilles ©Paradis Films

Des scénarios qui plaisent

Le duo formé par Elisabeth et Paul est très complémentaire et attachant. Tous deux balancent entre attirance, distance et chamaillerie. Ils apportent beaucoup de sel à cette série de téléfilms. Plus récemment, on retrouve aux côtés de Florence Pernel la comédienne Lola Dewaere et Guillaume Cramoisan. Ensemble, ils apportent un vent de fraîcheur. De plus, les scénarios sont remplis de rebondissements. Ainsi, les histoires sont palpitantes et maintiennent un certain suspense.

Cette collection de téléfilms lancée depuis 2014 réalise un vrai carton d'audience. Crimes dans les Alpilles a été regardé en France par 4 720 000 téléspectateurs, soit 20,4% de part d'audience lors de sa première diffusion en 2017. Les audiences des rediffusions sont également bonnes. Par exemple, Crimes dans l'Hérault, diffusé récemment, a rassemblé 6.49 millions de personnes soit 28.7% du public présent devant son poste de télévision.