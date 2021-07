Cyrano de Bergerac sur TMC : Gérard Depardieu a rejoué sa tirade dans Danse avec les Stars

En 1990, Jean-Paul Rappeneau adapte au cinéma « Cyrano de Bergerac », célèbre pièce mise en scène par Edmond Rostand. Pour le rôle-titre, il s’attache les services de Gérard Depardieu qui livre une performance extraordinaire. Un rôle qui lui colle d’ailleurs à la peau puisqu’il a repris un extrait du monologue de son personnage, à l’occasion de la version italienne de « Danse avec les Stars ». Du grand Gérard, une nouvelle fois !

Cyrano de Bergerac : le triomphe de Gérard Depardieu

Cyrano de Bergerac est probablement l'une des pièces les plus populaires du théâtre français. Elle a connu de multiples adaptations à l’opéra, en BD et évidemment au cinéma. Toutefois, le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau reste l’adaptation la plus connue jusqu’à aujourd’hui. Et ce grâce à un seul homme : Gérard Depardieu. La légende du cinéma s’est en effet emparée du personnage comme peu d’acteurs l’ont fait avant lui. Ainsi, avec le jeu outrancier et poétique qu’on lui connait, il joue un Cyrano absolument magnifique de présence et de charisme. Alors que sa carrière n’était déjà plus à faire à cette époque, le comédien devient encore plus adoubé grâce à ce film.

Cyrano de Bergerac ©Films A2

Ainsi, non seulement, il remporte le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes, mais il obtient également le César du meilleur acteur. Sa performance est également plébiscitée à l’international puisqu’il est également nominé aux BAFTA et aux Oscars. Notre Gérard national était même considéré comme le favori parmi de nombreux académiciens et journalistes.

Malheureusement, une bourde l’empêche de remporter la plus prestigieuse des cérémonies. En effet, suite à son rôle de Cyrano de Bergerac, l’acteur enchaîne les interviews dans les magazines américains. Et c’est dans l’une d’elles qu’une boulette va se produire. Ainsi, quelques jours avant la Cérémonie des Oscars, le Times révèle qu’au cours de son entretien, Gérard Depardieu a relaté l’histoire sordide d’un viol auquel il a assisté lorsqu’il avait 9 ans. Sauf que le journaliste fait une erreur de traduction en utilisant le mot anglais "assisted", qui signifie "prendre part ou aider" au lieu d'"attended", qui veut dire "assisté". Il n’en faut pas plus pour que la polémique éclate, et que Depardieu soit totalement discrédité, au point de ne pas recevoir la statuette sacrée.

Une tirade et une valse à Danse avec les Stars

Malgré cela, Cyrano de Bergerac est devenu indissociable de l’acteur qui s’amuse parfois à reprendre les tirades du personnage qui l’a incarné, y compris lorsqu’il joue Obélix dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Qui d’autre que lui pouvait jouer le célèbre et turbulent cadet de Gascogne, après tout ? Depardieu le prouve, une fois de plus, en 2017 lorsqu’il fait une apparition surprise dans la version italienne de la célèbre émission Danse avec les Stars.

Ainsi, Gérard Depardieu rejoue une tirade de Cyrano de Bergerac, avant de tomber dans les bras de la danseuse italienne Sara Di Vaira pour effectuer quelques pas de valse. L’acteur n’est évidemment pas le plus à l’aise dans ce genre d’exercice, mais cela n’empêche pas trois juges de lui donner une note de 10/10. Il reçoit surtout une immense ovation du public italien, preuve que sa réputation de monstre sacré du cinéma français n’est plus à faire.

https://dai.ly/x5jjjoq

Actuellement, l’acteur est à l’affiche de la comédie Mystères à Saint-Tropez, dans lequel il retrouve ses anciens compères de jeu Benoît Poelvoorde et Christian Clavier.