Da Vinci Code sur France 3 : Jacques Chirac aurait fait d’étonnantes demandes pour le film

Fabrice Éboué (Barbaque) : "Allez, je lâche les chevaux !"

Avec "Barbaque", Fabrice Éboué s'inscrit dans un autre genre que celui où on a pu le voir à l'oeuvre avec par exemple "Case départ" et "Coexister". Une évolution réussie et prometteuse que nous avons pu évoquer avec lui, un "King of Comedy" en passe de devenir un auteur de cinéma unique dans le paysage français. Rencontre.