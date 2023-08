Dernier domicile connu : Lino Ventura "terriblement vexé" par Marlène Jobert

Dans "Dernier domicile connu", Lino Ventura et Marlène Jobert forment un des duos mémorables du cinéma français des années 70. Mais en coulisses, l'ambiance était glaciale entre les deux comédiens...

Un duo mémorable pour Dernier domicile connu

Dans le classique "série noire" Dernier domicile connu, réalisé par José Giovanni et sorti en 1970, Marlène Jobert fait face à celui qui est alors une des très grandes stars du cinéma français : Lino Ventura. Celui-ci a rencontré José Giovanni lors du tournage de Classe tous risques, et ils ont déjà tourné ensemble Le Rapace, sorti en 1968. Pour le polar Dernier domicile connu, Lino Ventura est le grand flic décoré Marceau Léonetti. Rétrogradé dans un commissariat de quartier, il y fait équipe avec une jeune auxiliaire de police, Jeanne Dumas.

Dans ce rôle, Marlène Jobert, à peine 30 ans et étoile montante du cinéma auréolée de ses belles performances dans Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages et L'Astragale, tous les deux sortis en 1968. Le duo d'héros ordinaires composé de Lino Ventura et Marlène Jobert, à la recherche d'un témoin-clé dont ils n'ont d'abord que la dernière adresse connue, fonctionne à merveille dans le film de José Giovanni. Mais il en allait tout autrement dans les coulisses. En effet, c'est à peine si les comédiens s'adressaient la parole en dehors des séquences...

Lino Ventura "terriblement vexé"

En 2016, l'actrice et mère d'Eva Green revenait sur sa carrière, jalonnée de grandes collaborations, dans les pages du magazine Notre Temps. À l'évocation des célèbres cinéastes et acteurs avec qui elle avait travaillé, Marlène Jobert expliquait d'abord avoir été "incapable d’apprécier cette chance, ayant tellement peur de ne pas être à la hauteur et de décevoir". Évoquant une similitude avec sa fille, elle aussi titulaire d'une filmographie prestigieuse, l'actrice détaillait ensuite le problème rencontré avec Lino Ventura durant le tournage de Dernier domicile connu.

Après "Le Passager de la pluie", que j’ai tourné avec Charles Bronson, je pensais naïvement que tous les rôles qui me seraient proposés auraient autant d’envergure. Quand le réalisateur José Giovanni m’a demandé de jouer la nouvelle auxiliaire d’un inspecteur interprété par Lino Ventura dans "Dernier Domicile connu", j’ai d’abord refusé. Personne ne m’avait expliqué que le scénario était beau, que le duo avec Ventura serait merveilleux... J’ai quand même fini par accepter, mais Lino avait été terriblement vexé qu’une petite "merdeuse" comme moi refuse de travailler avec lui!

Jeanne Dumas (Marlène Jobert) - Dernier domicile connu ©Valoria Films

De toute évidence, mieux valait ne pas froisser sa majesté Lino Ventura, qui a donc trouvé très déplacé le refus initial de Marlène Jobert. Il lui en a tenu rigueur pendant le tournage, puis pendant plusieurs années, avant finalement de tourner la page de ce malentendu. Pour l'actrice, Dernier domicile connu est un de ses plus grands succès, aux côtés notamment de Les Mariés de l'an II et Le Passager de la pluie.