Elysium : pourquoi Matt Damon et l'équipe du film ont mis leur santé en péril durant le tournage ?

Matt Damon incarne un homme prêt à tout pour survivre dans "Elysium". Durant la production de ce blockbuster de science-fiction signé Neill Blomkamp, l’acteur était prêt à tout pour fuir un lieu de tournage pestilentiel, composé en grande partie de matières fécales.

Elysium : une planète en ruines

Révélé en 2009 avec l’impressionnant District 9, Neill Blomkamp signe quatre ans plus tard son deuxième long-métrage, Elysium. Le film se déroule en 2154 et débute à Los Angeles. Appauvrie, noyée dans la pollution et envahie par la maladie, la Terre est devenue une immense favela, marquée par la misère et la violence. Pour fuir la planète miséreuse, la minorité la plus riche des habitants s’est installée sur Elysium, une station orbitale où les pensionnaires vivent dans l’oisiveté et ne cessent d’allonger leur espérance de vie grâce à des traitements révolutionnaires.

Orphelin et ancien criminel, Max (Matt Damon) travaille en tant qu’ouvrier pour l’un de ces privilégiés, John Carlyle (William Fichtner), à la tête d’une enseigne fabriquant des droïdes. Gravement irradié lors d’un accident survenu dans son usine, Max comprend qu’il ne lui reste que très peu de temps avant de mourir. Il n’a donc qu’un moyen pour tenter de survivre : se rendre clandestinement sur Elysium afin de se soigner.

Son amie Frey (Alice Braga) le supplie d’emmener avec lui Matilda (Emma Tremblay), sa fille mourante atteinte d’une leucémie. Alors qu’il prépare urgemment son voyage, Max se retrouve traqué par Kruger (Sharlto Copley), un redoutable tueur envoyé par Jessica Delacourt (Jodie Foster), la secrétaire à la Défense d’Elysium.

Max (Matt Damon) - Elysium ©Sony Pictures Entertainment France

Diego Luna et Wagner Moura complètent la distribution du blockbuster, qui ne rencontre pas le succès escompté. Bénéficiant d’un budget estimé à 115 millions de dollars, le long-métrage n’en rapporte que 286 au box-office mondial. Deux ans plus tard, Neill Blomkamp connaît un nouvel échec avec Chappie. Son dernier projet, le film d’horreur Demonic, est discrètement sorti en vidéo en France l’an dernier.

Un tournage compliqué et pestilentiel pour Matt Damon

Matt Damon n’est pas le premier choix du réalisateur. Pour le rôle de Max, le cinéaste envisage d’abord Ninja, rappeur du groupe Die Antwoord qui estime ne pas avoir le talent d’acteur nécessaire, mais qu’il retrouvera sur Chappie. Eminem est par la suite approché, mais il refuse car Neill Blomkamp ne veut pas déplacer l’intrigue basée à Los Angeles dans la ville de Detroit, selon The Guardian.

C’est donc l’interprète de Jason Bourne qui se retrouve en tête d’affiche du blockbuster. L’acteur ne se ménage pas pour être crédible dans la peau d’un ancien criminel prêt à tout pour sauver sa vie. Matt Damon s’entraîne plusieurs heures par jour afin de pouvoir porter un exosquelette pesant plus de dix kilos.

Comme une partie de l’équipe du film, le comédien doit par ailleurs tourner dans la décharge à ciel ouvert du Bordo Poniente, au Mexique. Pendant deux semaines, ils font face à une odeur pestilentielle, qui se dégage d'un endroit baptisé "Poo River", composé à 75% de matières fécales. Interrogé par Metro, Matt Damon se souvient :

C'était difficile : on nous a demandé de nous débarrasser des vêtements qu'on portait chaque jour. Il y avait tellement de matières fécales qu'on pouvait en être malades, et c'était l'une des grandes craintes de l'équipe : qu'on puisse attraper des maladies respiratoires.

L’acteur précise avoir été aspergé aux côtés de ses collègues lorsqu’un pilote d’hélicoptère a volé un peu trop bas pour les besoins de plans aériens. Il ajoute ainsi :

On mangeait littéralement de la merde.

C’est ce qui s’appelle faire preuve d’implication.