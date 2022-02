Eyjafjallajökull : comment se prononce le nom du film porté par Dany Boon ?

L'éruption du volcan Eyjafjöll, situé sur la calotte glaciaire Eyjafjallajökull, en 2010, a paralysé une grande partie du trafic aérien européen. Cette éruption a tellement marqué les esprits qu'Alexandre Coffre en a fait un film en 2013. Mais au fait, ça se prononce comment "Eyjafjallajökull" ?

Eyjafjallajökull : du volcan au film

Petit retour en 2010. Le volcan Eyjafjöll crée une paralysie du trafic aérien sans précédent. Plus de 6 000 vols commerciaux sont annulés ou détournés, ce qui entraîne plus d'1 milliard de dollars de pertes pour les compagnies aériennes. À l'époque, la plupart des médias définissent la chaîne de montagne Eyjafjallajökull comme source du problème. On apprendra un peu plus tard que Eyjafjallajökull est en réalité une calotte glaciaire au sud de l'Islande, d'une superficie d'environ 78 km². Il est le sixième plus grand glacier du pays. Et ce glacier couvre partiellement un massif volcanique : Eyjafjöll. C'est ce dernier qui est entré en éruption et a créé tout ce foutoir en Europe.

Glacier Eyjafjallajökull ©Wikipédia

En 2013, le cinéaste Alexandre Coffre décide de faire une comédie familiale légèrement inspirée de cette catastrophe naturelle. Pour son second long-métrage (après Une pure affaire), Alexandre Coffre s'entoure d'un casting assez impressionnant notamment composé de Valérie Bonneton, Dany Boon, Denis Ménochet, Malik Bentalha ou encore Constance Dollé.

Comment se prononce ce maudit glacier ?

Le film Eyjafjallajökull utilise donc l'éruption du volcan Eyjafjöll comme point de départ de l'intrigue. Un couple de divorcés, incarnés par Dany Boon et Valérie Bonneton, doit impérativement se rendre en Grèce pour le mariage de leur fille. Mais l’éruption de Eyjafjöll les empêche de prendre l'avion. Les deux protagonistes, qui se vouent une haine sans borne, vont devoir user d'imagination et de beaucoup de détermination pour arriver à temps pour le mariage de leur fille.

Eyjafjallajökull ©TFI Films Production

Ainsi, Alexandre Coffre décide de reprendre le nom du glacier islandais pour son film : Eyjafjallajökull. Un pari risqué tant c'est un mot extrêmement compliqué à prononcer. Pour accompagner la sortie du film, la compagnie de distribution a décidé de rajouter une tagline qui prête à sourire : « Sinon dites le volcan ». Pourtant, Eyjafjallajökull a bien une prononciation, qui est aussi difficile que vous l'imaginez. En effet, selon l'ambassade islandaise, Eyjafjallajökull se prononce : É-YA-FIAT-LA-YEU-KEUTL. Effectivement, il faut un certain talent pour la diction. On vous laisse vous entraîner derrière votre glace.