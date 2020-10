Eyjafjallajökull sur TF1 : quelle catastrophe a inspiré le film ?

Avec son titre imprononçable, "Eyjafjallajökull" n'est pas un sombre film d'auteur venu du fin fond d'un pays de l'est mais bien une grosse comédie française avec Dany Boon. Cette comédie s'inspire d'une catastrophe naturelle qui s'est déroulée en Islande en 2010.

Eyjafjallajökull, une autre comédie avec Dany Boon

Devenu l'un des patrons du cinéma comique français avec le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon tient quelques années plus tard l'un des deux rôles principaux d'Eyjafjallajökull. Un titre volontairement très complexe pour appâter le spectateur. S'il parvenait à passer l'étape de la caisse sans trop s'humilier, il pouvait découvrir l'histoire d'Alain (Dany Boon) et Valérie (Valérie Bonneton), des divorcés qui doivent assister au mariage de leur fils, en Grèce. Le voyage va devenir un calvaire quand ils vont comprendre qu'ils doivent s'y rendre ensemble à cause d'un événement qui chamboule les voyages à travers l'Europe. Le volcan islandais Eyjafjallajökull vient d'entrer en irruption, interférant les déplacements dans l'espace aérien. Le duo, que désormais tout oppose, doit apprendre à cohabiter de nouveau ensemble lors d'un trip à travers plusieurs pays.

Le film est arrivé dans nos salles le 3 octobre 2013, soit trois ans après les événements qui lui servent d'inspiration. L'origine de ce scénario se trouve dans le réveil du volcan islandais en 2010. Avant de revenir sur les faits, une petite précision s'impose. Le titre Eyjafjallajökull fait référence à la calotte glacière du même nom recouvrant le fameux volcan qui se nomme l'Eyjafjöll. Mais on peut comprendre que les producteurs et distributeurs aient voulu se délester de cette précision pour jouer à fond la carte du titre qui donne mal au crâne rien qu'en pensant à comment le prononcer. Ceci étant dit, le film d'Alexandre Coffre étant avant tout une comédie populaire plutôt qu'un documentaire, on fera abstraction de cette faute même pas identifiée par le public ciblé.

Eyjafjallajökull s'inspire d'une vraie catastrophe

Revenons-en, maintenant, à la dernière irruption en date. Après plus de 180 ans d'inactivité, le volcan a décidé de refaire parler de lui en mars 2010. Cette manifestation va prendre plusieurs formes et s'étaler dans le temps. En premier, lors de la seconde quinzaine de mars, une forte coulée de lave est observée, sans grand danger pour les habitants aux alentours en raison de la glace qui domine les lieux. Vient ensuite une seconde coulée qui a lieu sous la glace. Les choses commencent à se gâter en avril, avec la formation d'un gros nuage composé de gaz et de cendre. Les images sont impressionnantes et le danger très certain pour les appareils qui volent. Les compagnies ne peuvent pas prendre le risque de mettre des voyageurs dans les airs et vont suspendre leur activité pendant une poignée de jours. Jamais l'espace aérien n'avait été aussi restreint depuis les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis.

En fonction des pays, l'impact n'a pas été le même mais le bilan général a fait très mal. Plus de 1.5 milliards de dollars a été perdu pendant cet arrêt, que ce soit par les compagnies ou par les voyageurs. Les annulations se sont comptées par millions et pas question d'accorder des passe-droits aux personnalités politiques ou publiques. L'industrie a encore en tête l'accident du vol British Airways 9 qui devait relier Londres et Auckland en 1982. L'appareil était passé à travers un nuage de cendres, ce qui engendra un arrêt des moteurs. Plus de peur que de mal, l'avion a réussi à s'en sortir. C'est pour éviter une nouvelle situation comme celle-là que les compagnies ont joué la carte de la prudence.