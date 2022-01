Fast and Furious 5 : le personnage de Hobbs a été écrit pour un acteur très différent de Dwayne Johnson

En 2011, Justin Lin est de retour derrière la caméra de la saga « Fast and Furious » pour mettre en scène le 5ème épisode. Vin Diesel, Paul Walker, ils sont tous de retour. Le film est également l'occasion d'introduire un nouveau personnage : Luke Hobbs. Si le personnage est incarné par Dwayne Johnson il a initialement été écrit pour un tout autre acteur.

Fast and Furious 5 : Justin Lin roi de la licence

En 2011, le cinquième épisode de la saga Fast and Furious voit le jour dans les salles obscures. Un chapitre un peu particulier puisque le long-métrage ramène énormément de têtes connues des précédents volets. Outre Vin Diesel et Paul Walker, le long-métrage met également en scène les retours de Jordana Brewster (Mia), de Tyrese Gibson (Roman Pearce) qu'on avait pas vu depuis le deuxième épisode, de Gal Gadot (Gisèle), de Sung Kang (Han) ou encore de Ludacris lui aussi absent depuis 2 Fast 2 Furious. On peut également noter le retour de Vince, incarné par Matt Schulze, absent de la franchise depuis le tout premier chapitre.

Fast and Furious 5 ©Universal Pictures

Si c'est bien Justin Lin qui met en scène Fast and Furious 5, le cinéaste n'était que le troisième choix de la production. En effet, Universal voulait plutôt Rob Cohen derrière la caméra, le réalisateur du premier Fast and Furious. En second choix, le studio avait John Singleton dans le viseur, responsable de 2 Fast 2 Furious. C'est finalement Justin Lin, qui avait déjà réalisé les épisodes 3 et 4, qui a été choisit à la mise en scène. Un choix rentable tant Fast and Furious 5 s'est avéré être une réussite. Considéré par beaucoup comme le meilleur opus de la licence, le long-métrage a surtout rapporté plus de 626 millions de dollars de recettes au box-office.

La première apparition de Luke Hobbs

Fast and Furious 5 marque également l'apparition d'un tout nouveau personnage : Luke Hobbs. Antagoniste principal du film, Luke Hobbs est un agent fédéral qui se lance à la poursuite de Dom et sa bande. Ces derniers mettent en place un dernier coup. Un braquage hallucinant à Rio, pour prendre par la suite une retraite définitive. Mais Luke Hobbs a bien l'intention de leur mettre des bâtons dans les roues.

C'est Dwayne Johnson qui a été choisi pour incarner cet agent fédéral déterminé. L'ancien catcheur a été sélectionné pour tenir tête à Vin Diesel et sa bande. Pourtant, les scénaristes Chris Morgan et Gary Scott Thompson avaient écrit le personnage de Hobbs pour un tout autre comédien. En effet, pour le duo, l'agent fédéral devait être incarné par le célèbre et talentueux Tommy Lee Jones. Difficile de savoir si le comédien a été approché par la production ou s'il a été remplacé par Dwayne Johnson avant toute discussion. Difficile aussi, d'imaginer Tommy Lee Jones, qui avait 65 ans à l'époque de Fast and Furious 5, à la place des muscles ultra baraqués de Dwayne Johnson. Les confrontations entre les deux protagonistes auraient été bien différentes avec Tommy Lee Jones.

Shérif Bell (Tommy Lee Jones) - No Country for Old Man ©Miramax

Un changement venu de Vin Diesel lui-même

Apparemment, ce changement serait venu de Vin Diesel lui-même. Selon Orange, Vin Diesel a déclaré que le choix de Dwayne Johnson a été motivé par les fans eux-mêmes :

La raison pour laquelle on a engagé Dwayne Johnson pour 'Fast & Furious 5', c'est vous. Il y avait une fille nommée Jan Kelly qui a dit 'J'adorerais vous voir travailler ensemble à l'écran'. Donc le rôle, qui était à l'origine écrit pour Tomme Lee Jones, on l'a donné à Dwayne et il a excellé dedans.

Une déclaration assez ironique quand on sait que par la suite, les deux comédiens se sont violemment engueulés sur le tournage de Fast and Furious 8. Une embrouille qui a même entraîné le départ de Dwayne Johnson de la franchise. Peut-être que si ça avait été Tommy Lee Jones, les choses se seraient mieux passées. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui assez compliqué d'imaginer un autre comédien que Dwayne Johnson dans la peau de Luke Hobbs.