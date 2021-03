Forrest Gump sur W9 : que dit le héros lors de son fameux discours coupé ?

Au cours d’une séquence de "Forrest Gump", le héros s’exprime sur la guerre du Vietnam devant des milliers de manifestants réunis à Washington. Mais son intervention ne peut malheureusement être entendue. Retour sur les mots prononcés par le personnage incarné par Tom Hanks.

Forrest Gump : trente ans d’histoire américaine

Bijou d’écriture, de mise en scène, d’interprétation, Forrest Gump est à ranger parmi les longs-métrages les plus cultes du cinéma américain. Avec cette adaptation du roman éponyme de Winston Groom récompensée par six Oscars, dont ceux de Meilleur film et Meilleur acteur, Robert Zemeckis dirige pour la première fois Tom Hanks, qu’il retrouve ensuite sur Seul au monde et Le Pôle express.

Une collaboration devenue incontournable pour de multiples raisons, à commencer par l’interprétation exceptionnelle de l’acteur dans la peau d’un homme jugé idiot en raison de son QI assez bas, même si « n’est stupide que la stupidité ». Assis sur un banc alors qu’il attend un bus, Forrest Gump raconte sa vie, littéralement. De son enfance passée dans l’Alabama, marquée par une rencontre avec le King Elvis Presley à sa fortune acquise grâce à son entreprise de crevettes, en passant par sa mobilisation au Vietnam… Les exploits du jeune homme, qui joue un rôle important dans l’évolution de son pays sans s’en rendre compte et participe à certains de ses événements majeurs, suscite le doute ou la fascination de ses interlocuteurs.

Forrest Gump ©Paramount Pictures

Le fil conducteur du récit de Forrest Gump est Jenny (Robin Wright), son amie de toujours qu’il aime, perd, recroise par hasard et recherche. L’une des grandes forces du script d'Eric Roth (Ali, Révélations), lui aussi récompensé par un Oscar, est de faire évoluer leur relation en la liant à trois décennies d’histoire américaine, des années 50 aux années 80. Une période charnière que les deux personnages vivent de manière totalement différente. C’est également le cas de ceux incarnés par Brad Pitt et Cate Blanchett dans L’Étrange histoire de Benjamin Button, autre grande fresque romantique reposant sur un scénario d'Eric Roth.

"Et c’est tout ce que j’ai à vous dire à ce sujet"

Au cours d’une séquence du film, Forrest Gump est encouragé par l’activiste Abbie Hoffman - récemment incarné par Sacha Baron Cohen dans Les Sept de Chicago - à s’exprimer sur les horreurs du Vietnam lors d’une manifestation devant le Capitole à Washington. Un passage culte qui marque les premières retrouvailles entre Jenny et le vétéran après son retour du front.

Mais avant leur accolade, Forrest Gump se place donc sur un pupitre pour s’adresser aux milliers de manifestants. Au moment de sa prise de parole, un militaire débranche les câbles des microphones, empêchant ainsi le héros candide d’être entendu. Tom Hanks a néanmoins révélé son court discours, ponctué par l’une de ses répliques les plus célèbres. Cité par IMDb et Allociné, le comédien a levé le voile sur ce mystère, en révélant que le protagoniste aurait dit :

Quelquefois quand les gens vont au Vietnam, ils rentrent chez leurs mamans sans jambes. Quelquefois ils ne rentrent pas du tout. C'est moche. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.

Fidèle à lui-même, Forrest Gump adresse une pensée poignante au lieutenant Dan (Gary Sinise) et à son meilleur ami Bubba (Mykelti Williamson) avec ces quelques mots.