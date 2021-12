Friends : TFX va diffuser une journée spéciale à Noël

Bonne nouvelle pour les fans de "Friends" ! La chaîne TFX a prévu une journée entière consacrée à la série le 26 décembre prochain. Découvrez le programme !

Friends : they'll be there for you

Diffusée pour la première fois en septembre 1994 aux États-Unis et en avril 1996 en France, Friends est toujours aussi populaire presque trois décennies plus tard. En témoigne les fréquentes rediffusions des dix saisons, qui nous font penser que les six new-yorkais n'ont jamais vraiment quitté nos salons. Transgénérationnelle, elle semble traverser les époques sans prendre une ride, et sa popularité est toujours au beau fixe. En 2019, elle a été la série la plus visionnée en streaming.

Friends © NBC

Son immense notoriété encore vivace aujourd'hui a une fois de plus été démontrée avec la diffusion d'une émission spéciale retrouvailles. Diffusée en mai 2021 sur HBO Max (et Salto en France), Friends : Les Retrouvailles a ému de nombreux spectateurs, de même que les acteurs (et Jennifer Aniston tout particulièrement).

TFX prépare une journée spéciale Friends

Actuellement, la série est diffusée en France sur la chaîne TFX (en plus d'être toujours disponible sur Netflix). Cette dernière a décidé de gâter les fans pour Noël en proposant une journée entière consacrée au show le 26 décembre prochain.

Friends © NBC

Dès 11h20, TFX se met à l'heure du Central Perk avec l'épisode Celui qui passait un entretien d'embauche (S8E21). Seront ensuite diffusés les épisodes 22, 23 et 24 de la saison 8 et les 16 premiers épisodes de la saison 9, jusqu'à 21h05. Place ensuite à l'émission spéciale retrouvailles, jusqu'à 23h05. La soirée se terminera par les épisodes 17, 18, 19 et 20 de la saison 9.

La fin de la saison 9 sera diffusée le lendemain 27 décembre de 14h20 à 16h20. TFX diffusera ensuite les deux premiers épisodes de la saison 10, de 16h20 à 17h20. Le reste de la saison 10 sera à découvrir les après-midis de la semaine prochaine, à raison de deux épisodes par jour.