Gravity sur TF1 Séries Films : George Clooney et Sandra Bullock n'étaient pas les premiers choix

Multi-récompensé et grande sensation du cinéma en 2013, le drame spatial "Gravity" d'Alfonso Cuarón a offert à Sandra Bullock et George Clooney des rôles mémorables. Mais aux origines de ce projet, d'autres comédiens étaient désirés, dont un acteur alors en pleine renaissance.

Gravity : Sandra Bullock au firmament

En 2013, le réalisateur Alfonso Cuarón envoie dans l'espace Sandra Bullock et George Clooney dans Gravity, ainsi qu'une audience ravie. Ce drame spatial est à la fois une prouesse technique majeure - entièrement tourné en 3D - et une belle histoire métaphorique sur la vie et sa renaissance. Les deux comédiens y brillent, tout particulièrement Sandra Bullock dans le rôle d'une astronaute et mère endeuillée (Ryan Stone) qui obtient sa seconde nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Alors qu'elle est en sortie extra-véhiculaire avec ses deux collègues pour réparer le téléscope Hubble, une pluie de débris détruit leur station spatiale. Réfugiée seule dans un module de secours, commence alors pour Ryan Stone la lutte pour retourner sur terre.

Les deux stars du film jouent parfaitement leur partition. George Clooney y joue un personnage plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord (Matt Kowalski), et ce rôle réussi dans un film acclamé lui a peut-être mis le pied à l'étrier pour réaliser son récent Minuit dans l'univers. Cependant, le film Gravity a débuté son développement avec d'autres acteurs dans les deux rôles, à un moment crucial de leur carrière...

Deux futurs Avengers devaient jouer dans Gravity

Personne ne reviendra sur la paire parfaite Clooney-Bullock, mais la première configuration était sur le papier tout aussi séduisante. C'est en effet Robert Downey Jr et Scarlett Johansson, au printemps 2010, qui sont annoncés au casting. Angelina Jolie avait initialement été annoncée dans le rôle, puis ce fut au tour de "RDJ", et Scarlett Johansson qui finalement donnait un accord de principe à l'été.

Iron Man 3 ©Walt Disney Studios Distribution

La valse des agendas et des rôles fit son oeuvre du côté des actrices, Blake Lively et Natalie Portman étant elles aussi ensuite annoncées et ce n'est qu'en décembre 2010 que fut enfin officialisée le duo Clooney - Bullock. Sur le remplacement tardif du rôle masculin, The Playlist a rapporté les mots d'Alfonso Cuarón à la Comic-Con de San Diego en 2013 :

C'était évident que la technologie que nous allions utiliser... n'était pas la plus compatible avec que Robert sait faire de mieux. C'est-à-dire qu'il "vole" la scène, il la prend et improvise. Et avec cette technologie, cet aspect est très limité.

C'est donc assez tardivement que George Clooney prend le rôle longtemps destiné à Robert Downey Jr dans Gravity. Si Robert Downey Jr a pu sans doute regretter de ne pas avoir participé à ce très beau film et à son succès critique, il s'est consolé une se bâtissant une incroyable carrière en incarnant à de multiples reprises Iron Man, le très populaire super-héros Marvel. Aux côtés de Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, et comme elle, il va en effet connaître une décennie prolifique dans l'univers du MCU. Certains rendez-vous manqués ont du bon...