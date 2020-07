Il était temps sur Chérie 25 : pourquoi Richard Curtis a-t-il supprimé une scène très personnelle ?

Si l’idée du film remonte à 2005, Richard Curtis a attendu d’acquérir l’expérience suffisante pour écrire "Il était temps". Le réalisateur et scénariste s’est inspiré de sa propre vie pour cette comédie romantique où le héros a le pouvoir de remonter dans le passé. Une mésaventure personnelle du cinéaste britannique a d’ailleurs inspiré une scène importante et très drôle.

C’est quoi Il était temps ?

Sorti en 2013, le troisième film du réalisateur de Love Actually et Good Morning England part d’un constat philosophique extrêmement simple. Avec Il était temps, Richard Curtis soutient qu’à trop négliger le présent, on en oublie de savourer les moments anodins mais essentiels qui le composent. Pour éviter la leçon de vie évidente et sans surprise, le scénariste de Quatre mariages et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill a eu l’idée du voyage dans le temps.

À ses 21 ans, Charlie (Domnhall Gleeson) apprend de son père (Bill Nighy) qu’il est comme lui doté de la capacité à remonter dans le passé. S’il ne croit d’abord pas en l’existence d’un tel don, le jeune homme devient rapidement accro lorsqu’il en découvre la facilité d’utilisation. Mais avoir recours au voyage temporel n’est pas sans conséquences et provoque de lourds changements pour Charlie, comme le fait d’effacer sa rencontre avec Mary (Rachel McAdams), qu’il pense être la femme de sa vie.

Il était temps : Une histoire d’expérience

Porté par un excellent casting composé également de Vanessa Kirby et Margot Robbie, Il était temps est une comédie où l’aspect romantique ne se limite pas qu’à la rencontre et la séduction qui s'ensuit. Richard Curtis étale son récit sur plusieurs années, afin de se consacrer à divers moments de la vie d’un couple, et notamment certains passages compliqués que le héros tentera de corriger à l’aide de son pouvoir.

L’idée d’Il était temps remonte à loin pour Richard Curtis. En 2005, auréolé du succès de Love Actually, le réalisateur songe à réaliser le film mais estime qu’il n’a pas encore suffisamment d’expérience pour écrire le long-métrage. Interrogé par Collider en 2013, le cinéaste déclarait à propos du besoin d’attendre avant de se lancer :

J’ai pensé que je ferais mieux d’écrire Good Morning England pendant que je me sentais encore jeune et guilleret, et avant que mes genoux me lâchent. Je me suis dit que c’était un film où je serais davantage qualifié pour l’écrire quand du temps aurait passé. Je ne me souviens plus exactement où j’en étais à l’époque, mais je pense que j'avais encore ma mère et mon père, et je ne les ai plus. Je savais que davantage de temps me donnerait probablement plus de sagesse.

Une scène importante supprimée d’Il était temps

L’expérience à laquelle fait référence Richard Curtis, le réalisateur s’en est effectivement servi pour écrire la vie de Mary et Charlie. Lors de son interview pour Collider, en évoquant le premier montage de trois heures, le cinéaste expliquait à propos d’une scène liée à la naissance du premier enfant du couple, supprimée en raison d’un choix narratif :

Ils montent ensemble dans la voiture une fois qu’elle a perdu les eaux, et il ne sait pas comment se rendre à l’hôpital, ce qui m’est arrivé lors de la naissance de mon deuxième enfant. Ma copine m’a alors crié : « Tu n’avais qu’un seul job ! », et Rachel l’a si bien joué. Ensuite, ils se retrouvent coincés au passage piéton d’Abbey Road, où il y a toujours un embouteillage parce que des gens prennent des photos, et il se précipite hors de la voiture et doit poser en se faisant passer pour l’un des Beatles. En fin de compte, nous avons coupé tout cela parce que le film changeait de nature et passait directement du jour du mariage à la naissance de l’enfant, et nous étions dans un autre type de film.

Entre son mariage et la venue au monde de sa fille, Charlie n’a finalement pas besoin de remonter dans le temps. Mais le film ne s’arrête pas là et le héros est loin d’en avoir terminé avec les dilemmes liés à son pouvoir.

