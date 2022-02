Inception : quand une neuroscientifique décryptait et critiquait les rêves du film

Sorti en 2010, "Inception" fait partie des chefs d'œuvres cinématographiques de sa décennie. Le film, réalisé par Christopher Nolan, continue d'alimenter des théories et interprétations diverses en raison de son sujet principal : le rêve. Mais qu'en pense une spécialiste du genre ?

Inception : Christopher Nolan à son firmament

Mai 2010 : alors qu'il avait déjà marqué les esprits 2 ans plus tôt avec The Dark Knight, Christopher Nolan revient hyper son public avec ce trailer.

Ainsi, Inception apparaît dans un trailer fou de 2 minutes. Le scénario ? Impossible de savoir exactement ce dont il s'agit au vu de ces premières images. Son casting ? Complètement dingue ! En effet, qui peut se targuer d'avoir Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Cillian Murphy et Michael Caine dans la même distribution ? Le nouveau film de Christopher Nolan est, à l'époque, un véritable mystère, et c'est cela qui plaît.

Après une promotion énorme de Warner Bros, le film sort en juillet 2010. Et, ô surprise : il est un énorme succès. En effet, commercialement, Inception rapporte 826 millions de dollars au box-office. Du côté de la presse, cette dernière est totalement conquise par le nouveau coup de maitre du génie britannique. Le film remporte même quatre Oscars, dont celui de la Meilleure photographie. Il est également nommé dans les catégories Meilleur film et Meilleur scénario original. Pas mal pour un blockbuster qui n'est ni une adaptation de comic, ni une suite, ni un reboot.

Inception ©Warner Bros. Pictures

Pour rappel, Inception suit Cobb, un voleur spécialisé dans "l'extraction". En effet, il peut s’emparer des secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, lorsque ce dernier rêve. Il est alors engagé dans une mission périlleuse : pratiquer "l'inception" sur un homme d'affaires. Ainsi, Cobb et ses hommes doivent non seulement pénétrer dans le subconscient de l'individu, mais également de lui implanter une idée. Le voleur ne le sait pas encore, mais ce crime parfait ne va pas se révéler sans heurts.

Décryptage d'un songe

Depuis sa sortie, Inception est un véritable carrefour à discussions sur les différents forums. Ce qui a fait le plus parler ? Sa fin, bien évidemment. Une conclusion sur laquelle Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio et Michael Caine ont d'ailleurs été eux-mêmes interrogés. En 2017, Konbini relate une interview du Business Insider, dans laquelle une analyste des rêves nommée Susana Martinez-Conde, est invitée à décrypter les rêves du film.

Considérant tout d'abord Inception comme un très bon film, elle développe par la suite sur son contenu. Ainsi, elle est surprise du degré de contrôle et de lucidité des personnages lorsqu'ils se retrouvent plongés au pays des songes. Pour la neuroscientifique, rien n'est rationnel dans un rêve, et ceux qui se retrouvent à l'intérieur devraient normalement faire des choses irrationnelles, ce qui n'est pas le cas dans le long-métrage :

Dans Inception, tout le monde est parfaitement rationnel. Ils ont des objectifs et des motivations claires, malgré le fait qu'ils soient en plein rêve.

Susana Martinez-Conde admet toutefois qu'une scène-clé du film illustre parfaitement la complexité d'un rêve. En effet, elle rappelle le passage durant lequel Cobb fait comprendre à Ariane qu'ils sont dans un rêve depuis le début de leur conversation. Pour l'analyste, dès lors que la personne ne sait pas se repérer dans le temps et dans l'espace (Comment est-elle arrivée là ? Où se trouve-t-elle ?), cela signifie qu'elle est plongée dans un rêve.

Inception n'est donc pas le film le plus réaliste qui soit à propos de la conception du rêve. Toutefois, certains passages montrent que Christopher Nolan a voulu rester crédible, en explorant ce sujet jusqu'au bout.