J'irai où tu iras : Géraldine Nakache a dû suivre des cours de chant avec un coach

"J'irai où tu iras" est le tout premier film que Géraldine Nakache écrit et réalise toute seule. Cette comédie, qui porte le nom d'une chanson de Céline Dion, met en scène deux sœurs que tout oppose. La réalisatrice s'est mise au chant, et a offert un rôle à son amie de toujours, Leïla Bekhti.

J'irai où tu iras : deux sœurs que tout oppose

La comédie J'irai où tu iras, voit le jour en 2019. Géraldine Nakache réalise ici son troisième film après Tout ce qui brille et Nous York. Cependant, c'est la première fois qu'elle se retrouve réellement seule aux commandes, que ce soit pour l'écriture ou la réalisation. Elle s'entoure une nouvelle fois de ses amis. On retrouve ainsi Leïla Bekhti. Les deux femmes se connaissent bien, et ce depuis longtemps puisqu'elles ont partagé de nombreux projets ensemble.

Ici, elles incarnent deux sœurs que tout oppose. Leur père est joué par Patrick Timsit. Ce dernier finit par trouver l’occasion rêvée pour rassembler ses deux filles, le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier. Vali est donc incarnée par Géraldine Nakache. Elle est choriste et chante notamment pour des prestations privées. Elle a décroché une audition à Paris et c’est Mina (Leïla Bekhti) qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.Le scénario de ce film met l'accent sur les retrouvailles. L'amour est au centre de l'histoire que ce soit entre les deux sœurs mais également au sein de cette famille qui s’aime et qui ne sait plus se le dire.

J'irai où tu iras ©Mars Films

Des fans absolues de Céline Dion

Le titre de ce long-métrage est tiré d'une célèbre chanson de Céline Dion. Il faut dire que Géraldine Nakache et Leïla Bekhti sont des fans absolues de la chanteuse québécoise. Ensemble, elles se filment régulièrement en faisant des play-back hilarants sur ses grands titres.

C'est donc tout naturellement que Géraldine Nakache s'est glissée dans la peau de Vali, chanteuse, rêveuse, émotive et évidemment fan de Céline Dion. Sa sœur Mina, quant à elle, est en totale opposition. Elle est thérapeute, distante et très rationnelle. Les deux actrices se sont fait plaisir en incarnant des personnages bien différents, tout en baignant dans l'atmosphère de la star.

Beaucoup d'entraînements pour Géraldine Nakache

Géraldine Nakache a dû être crédible pour se glisser dans la peau de Vali, la choriste. C'est elle qui pousse la chansonnette lors des scènes de chant dans J'irai où tu iras. Pour ce faire, l'actrice a donc pris des cours pendant six mois avec un coach. Habituellement très pudique, elle a dû faire un travail sur elle-même pour pouvoir interpréter les chansons. Ensemble, ils ont travaillé sa voix, sa posture et son intonation, tout en veillant à garder le plus de naturel possible. Géraldine Nakache se souvient :