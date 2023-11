John Wick 4 : quand Keanu Reeves n'en pouvait plus des marches de Montmartre

John Wick : Chapitre 4, sorti en 2023, conclut en apothéose la vengeance de John Wick initiée en 2014 avec le premier film, et le lâche assassinat de son chien. Ayant éliminé les responsables de la mort de Daisy, cadeau posthume de sa femme décédée d'une maladie foudroyante, John Wick se retrouve confronté à la Grande Table, institution suprême des organisations criminelles du monde entier, et va donc éliminer tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Une vengeance sanguinaire qui culmine à la fin de John Wick 4, à Paris, où il doit atteindre le parvis de la Basilique du Sacré-Coeur pour un duel final.

Mais Le Marquis (Bill Skarsgård), aussi dangereux qu'il est lâche, va jusqu'au dernier moment envoyer des dizaines d'assassins pour l'empêcher d'arriver au lieu du duel. John Wick va donc devoir gravir les fameuses marches de Montmartre, plus précisément celles de la rue Foyatier, le long du funiculaire, à l'aube.

Une scène aussi drôle que spectaculaire, où John Wick, tel Sisyphe poussant son rocher qui ne cesse de redescendre, va devoir reprendre son ascension à plusieurs reprises pour se défaire de ses ennemis. La situation est éprouvante pour le personnage, mais elle l'a aussi été pour son acteur Keanu Reeves, comme l'a révélé le réalisateur Chad Stahelski.

Dans un long article du New York Times qui revenait en mars 2023 sur les coulisses du tournage de cette séquence, Chad Stahelski partageait ainsi plusieurs détails. Dont, apparemment, la réelle lassitude de l'acteur à l'idée de devoir refaire encore et encore ces prises sur les 222 marches que comptent ces escaliers.

Ce regard de John Wick quand il regarde sa montre puis les escaliers, je pense que c'est 50% John Wick et 50% Keanu Reeves qui se dit : "Argh, Stahelski me refait le coup." (...) Il doit souffrir. C'est ce qui est drôle au sujet de John Wick. Il souffre et il continue d'avancer.