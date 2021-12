La Reine des neiges : Elsa devait être la méchante du film, découvrez à quoi elle ressemblait

Immense succès de Disney, "La Reine des neiges" racontait, lors de son ébauche, une autre histoire. Et le personnage d'Elsa était plutôt du côté obscur !

La Reine des neiges : effet boule de neige

Pour les rares à ne pas l'avoir vu, La Reine des neiges conte l'histoire d'une princesse idéaliste, Anna, lancée dans une intrépide quête. La jeune fille, flanquée de Kristoff, du renne Sven et d'un bonhomme de neige baptisé Olaf, cherche sa sœur, Elsa. Cette dernière est en exil à cause de ses pouvoirs, qui ont accidentellement plongé le royaume d'Arendelle dans un perpétuel hiver.

Jennifer Lee signe le scénario du long-métrage et officie à la réalisation de ce dernier aux côtés de Chris Buck. Pour la petite histoire, une adaptation de l'histoire en film avait été plusieurs fois amorcée, sans toutefois aboutir. Peu après sa sortie en 2013, La Reine des neiges devient le plus grand succès au box-office mondial pour un film d'animation, rien que ça ! Ses recettes dépassent le milliard de dollars et le second film de la saga prend la deuxième place de ce prestigieux podium. Evidemment, on ne peut oublier le merchandising implacable autour du long-métrage ainsi que le succès de sa bande originale, à commencer par le tube planétaire Let It Go. Si Anaïs Delva interprète ce dernier en français, c'est Idina Menzel qui chante le morceau original. La comédienne signe ainsi sa deuxième interprétation d'une princesse Disney après le rôle de Nancy Tremaine.

Une toute autre histoire

Le scénario final d'un film n'a souvent que peu de similitudes avec sa première version. Pour preuve, Peter Del Vecho, le producteur du long-métrage de Disney, s'est confié à Entertainwent Weekly sur la genèse du projet. Ainsi, dans les ébauches de La Reine des Neiges, le personnage d'Elsa n'était pas particulièrement sympathique, au contraire. Oui, la jeune fille ne devait pas même être la sœur d'Anna mais une reine des glaces qui ensorcelait Arendelle ! Sa cruauté résidait principalement dans sa souffrance d'avoir été abandonnée devant l'autel le jour de ses noces. Elle avait alors décidé de se geler le cœur afin de ne plus jamais souffrir d'une blessure d'amour. D'un point de vue graphique, Elsa avait la peau bleue et les traits émaciés, le tout lui conférant une apparence plutôt effrayante.

Del Vecho explique que le personnage se rapprochait beaucoup du conte d'Hans Christian Andersen. La Reine des neiges contait donc l'histoire d'une innocente héroïne face à une méchante pour le moins maléfique. Quant à la fin du long-métrage, elle impliquait une bataille épique avec des bonhommes de neiges en guise de soldats. Mais qu'est-ce qui a conduit l'histoire à changer du tout au tout ?

On efface tout...

On avait l'impression que c'était du déjà-vu. Ce n'était pas satisfaisant. On n'avait pas d'attache émotionnelle envers Elsa - on ne ressentait rien pour elle parce qu'elle passait tout le film à être la méchante.

C'est en fait grâce au morceau "Libérée, délivrée" qu'Elsa a échappé à ce funeste destin. En effet, la chanson, tout à la fois ode et leitmotiv aux laissés pour compte, a totalement changé le point de vue de Jennifer Lee. Le morceau conçu par Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez lui a donné l'idée de réécrire l'histoire pour que le titre de la chanson résonne bel et bien dans le film. Les auteurs ont ensuite décidé de lier les deux personnages afin de proposer un long-métrage sur les liens familiaux et plus spécifiquement ceux qui unissent des frères et sœurs. Après avoir modifié la dynamique entre les protagonistes, ces derniers ont tout de suite senti que La Reine des neiges prenait un tournant bienvenu !

La promesse du film est devenue la suivante : l'amour est plus fort que la peur.

Alors, pouvez-vous imaginer Elsa dans la peau de l'antagoniste de La Reine des neiges ?