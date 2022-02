L'Aventurier du Rio Grande : pourquoi ce film reste à part dans la carrière de Robert Mitchum ?

Robert Mitchum trouve un rôle mémorable dans "L'Aventurier du Rio Grande", celui d'un pistolero désabusé et épuisé par la violence de son monde. Un long-métrage que le comédien voulait absolument tourner, et qui comptait énormément pour lui.

L'Aventurier du Rio Grande : un western atypique

Réalisateur quelque peu oublié, ayant collaboré à de multiples reprises avec John Ford en tant que monteur, Robert Parrish a également signé plusieurs grands longs-métrages. Parmi eux figurent les films de guerre La Flamme pourpre et L'Enfer des tropiques, ainsi que les westerns Libre comme le vent et L'Aventurier du Rio Grande. Adaptée du roman de Tom Lea et portée par l'excellent Robert Mitchum, cette oeuvre de 1959 raconte l'histoire de Martin Brady.

Après avoir tué l'assassin de son père, Brady a fui les États-Unis pour le Mexique, où il sert de "pistolero" aux frères Castro, dont l'un gouverne la province qui jouxte le Rio Grande. Mais lorsqu'il se blesse à la jambe, le héros est contraint de rester deux mois dans un fort de l'armée américaine. C'est là qu'il fait la connaissance du major Stark Colton (Gary Merrill) et de sa compagne Ellen (Julie London).

L'Aventurier du Rio Grande ©Sidonis Calysta

Tandis que le militaire tente de l'embaucher, notamment pour essayer d'en savoir plus sur les intentions des frères Castro, Martin Brady tombe éperdument amoureux de son épouse. Alors qu'il songe à s'installer définitivement au Texas, le pistolero n'a d'autre choix que de retourner au Mexique après avoir commis un meurtre en état de légitime défense.

Western humaniste, qui s'interroge aussi bien sur la notion de frontière que sur celle de bonheur - comme le laisse entendre son titre original The Wonderful Country, L'Aventurier du Rio Grande présente un personnage profondément touchant, romantique et épuisé par la violence qu'il essaie de fuir.

Un rôle inoubliable pour Robert Mitchum

Après les refus de Gregory Peck et Henry Fonda, Robert Mitchum fait part de son intérêt pour le film à Robert Parrish, qui lui confie donc le rôle de Martin Brady. Extrêmement attaché au projet, le comédien s'octroie aussi la casquette de producteur exécutif. Si L'Aventurier du Rio Grande lui tient tant à coeur, c'est peut-être parce que le protagoniste qu'il incarne lui ressemble beaucoup, comme l'explique Bertrand Tavernier dans les bonus du Blu-Ray :

C'est un rôle qui, pratiquement, colle à sa personnalité. Ce désenchantement, cette difficulté... (...) Ça colle avec ce moment où l'Amérique s'interrogeait sur ses racines : "Où devrais-je vivre ? Quel est le pays où je pourrais trouver le bonheur ?" Ça colle formidablement avec Mitchum.

Au cours d'une rencontre avec l'acteur, Bertrand Tavernier et son ami Pierre Rissient lui font part de leur passion pour certains de ses films majeurs, comme La Nuit du chasseur et L'Aventurier du Rio Grande. Et lorsqu'il entend ces titres, le comédien change complètement d'attitude. Le cinéaste, qui a d'ailleurs coréalisé le documentaire Mississippi Blues avec Robert Parrish, se souvient :

Immédiatement, déjà, Mitchum était intéressé. Qu'on ne lui parle pas de Marilyn Monroe, mais qu'on lui parle de La Nuit du chasseur, qu'on lui parle de La Vallée de la peur de Raoul Walsh... Il y avait cinq ou six films qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup et dont il était fier. Lui qui faisait un grand numéro du type qui s'en fout, à ce moment-là, il faisait plus du tout ce numéro. Et ce film, il l'avait produit Mitchum, ce film...

Au cours de sa carrière, Robert Mitchum n'a produit que deux autres longs-métrages : Thunder Road et Les Combattants de la nuit. Ce qui en dit long sur l'importance de L'Aventurier du Rio Grande à ses yeux...