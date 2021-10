Le Labyrinthe sur TFX : le tournage a été perturbé par un problème de serpents

Premier volet de la trilogie portée par Dylan O’Brien et Kaya Scodelario, "Le Labyrinthe" a été tourné en Louisiane. En plus de faire face à de fortes chaleurs, les comédiens et l’équipe du film ont dû prendre soin d’éviter des serpents et autres insectes effrayants...

Le Labyrinthe : la première épreuve Sorti en 2014, Le Labyrinthe est le premier volet de la trilogie réalisée par Wes Ball (repéré grâce à son court-métrage Ruin) et adaptée des romans de James Dashner. Cette entrée dans un univers post-apocalyptique propulse Thomas (Dylan O’Brien), ainsi que le spectateur, dans une zone herbeuse appelée le "bloc", au milieu d’un groupe de garçons. De hauts murs cloisonnent l'endroit et forment les parois d’un gigantesque labyrinthe duquel il semble impossible de s’échapper. Chaque nuit, le tracé change et de terrifiantes créatures baptisées "Griffeurs" arpentent les couloirs. Malgré le danger, Thomas va tenter de percer le mystère de ce lieu énigmatique, tandis que les autres "blocards" privilégient la sûreté, préférant limiter l’accès au labyrinthe. S’imposant progressivement comme un leader grâce à son courage et sa vitesse, le jeune homme va provoquer une scission au sein du groupe, entre ceux qui souhaitent retrouver leur liberté et ceux qui préfèrent ne pas risquer leur vie. Le Labyrinthe © Walt Disney Studios Motion Pictures Kaya Scodelario, Will Poulter, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee et Patricia Clarkson complètent la distribution du long-métrage. En 2015 puis en 2018 sortent les suites Le Labyrinthe : La Terre brûlée et Le Labyrinthe : Le Remède mortel, dans lesquels les survivants essaient de mettre à mal l'inquiétante organisation WICKED. Des serpents sur le plateau Le tournage du film s’est intégralement déroulé en Louisiane. Pour les prises de vues du labyrinthe, Wes Ball a opté pour un dépôt à Bâton-Rouge, où un système modulable a été pensé par le chef décorateur Marc Fisichella. Et pour les séquences au "bloc", c’est dans une ferme de Saint Francisville que l’équipe a posé ses caméras. Un environnement qui a causé quelques difficultés, notamment dues à la chaleur et aux insectes. Interrogé par Premiere à l’occasion de la sortie en 2014, Thomas Brodie-Sangster déclare à propos des températures un brin élevées : Il faisait chaud, très humide. Pas besoin de faire semblant de crever de chaud. La sueur était réelle. En bons représentants de leur État, des serpents se sont par ailleurs invités sur le plateau. Pour limiter les risques de morsure au maximum, la production a fait appel à un professionnel des reptiles afin de chasser les crotales et autres vipères cuivrées. Le lieu de tournage a également dû être modifié pendant trois semaines. Un membre de l’équipe a néanmoins été hospitalisé à la suite d’une morsure. Lors d’une interview pour Page Six, Thomas Brodie-Sangster revient sur la présence des serpents et commence par expliquer : On voyait dix serpents par jour au début, et à la fin, on en attrapait encore quatre par jours. L'acteur ajoute au sujet de son collègue malchanceux : Il a été mordu par un bébé serpent à sonnette, mais ça a été. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il a été le seul. Outre les serpents, pendant le tournage d’une scène, l’interprète de Newt et Dylan O’Brien se sont retrouvés nez à nez avec deux veuves noires. De quoi les mettre dans l’ambiance et les aider à imaginer les Griffeurs…