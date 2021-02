Le Mariage de mon meilleur ami sur France 4 : la fin du film aurait pu être très différente

Sorti il y a vingt-quatre ans, "Le Mariage de mon meilleur ami" fait partie de ces comédies romantiques cultes des années 90. Le film fait d'ailleurs partie des rares du genre à proposer une fin tout à fait atypique. Lors d'un entretien paru en 2019 et réunissant Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett et le réalisateur P.J. Hogan, a été révélé qu'une autre fin avait été tournée.

Les années fleur bleue de Julia Roberts

Durant les années 90, le Roi et la Reine des comédies romantiques se nommaient Hugh Grant et Julia Roberts. En effet, avant de prendre un virage plus "dramatique" dans les années 2000, cette dernière était une spécialiste des longs-métrages à l'eau de rose. Tout commence bien sûr avec Pretty Woman en 1990. Par la suite, on la retrouvera dans Les Complices, Amour et Mensonges, Coup de Foudre à Notting Hill et Just Married (qui marque ses retrouvailles avec Richard Gere).

La sortie du Mariage de mon meilleur ami se situe entre Amour et Mensonges et Coup de Foudre à Notting Hill. Un film dans lequel Julia Roberts est la tête d'affiche, entourée de seconds rôles décapants tels que Dermot Mulroney, Cameron Diaz et Rupert Everett. A l'arrivée, la comédie réalisée par P.J. Hogan va récolter de bien belles recettes avec 300 millions de dollars engrangés (pour un budget de 30 millions). Surtout, il elle reçoit plusieurs nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Il faut dire qu'on a affaire là à un film culte, marqué par des répliques cinglantes et une reprise célèbre d'I Say a Little Prayer.

Pour rappel, Le Mariage de mon meilleur ami suit Julianne (Julia Roberts) qui apprend que son best friend Michael (Delmot Mulroney) compte se marier avec Kimmy (Cameron Diaz). Problème : Julianne est secrètement amoureuse de Michael. Mais surtout, les deux s'étaient fait une promesse de longue date : si à 28 ans il n'avaient pas trouvé l'âme soeur, ils se marieraient ensemble. Avec cette annonce, ce pacte vole bien évidemment en éclats. Sauf que Julianne ne l'entend pas de cette oreille et compte bien tout faire pour saboter ce mariage.

Le Mariage de mon meilleur ami ©TriStar

Cela aurait pu mieux se terminer pour Julia

Malgré le fait que l'héroïne soit une peste et une manipulatrice, elle reste interprétée par Julia Roberts, l'actrice pour qui tout finissait bien à l'époque. Seulement, dans le cas du Mariage de mon meilleur ami, son personnage n'arrivera pas à ses fins malgré tous ses stratagèmes plutôt sadiques (chose rare pour une comédie romantique). Pire, elle se fera rabrouer violemment par le personnage de Kimmy qui menacera de la passer à tabac à cause de ses actes. Au final, Julianne se fera pardonner en faisant en sorte que le mariage se déroule parfaitement bien. Elle finira seule, consolée par son ami George (Rupert Everett) qui la fera danser.

L'année dernière, le quatuor principal du film s'est retrouvé à l'occasion d'un shooting organisé par Entertainment Weekly. Ainsi, on a pu apprendre qu'une autre fin avait été tournée où Julianne trouvait l'amour lors de ce même mariage qu'elle avait tenté de saboter. Par conséquent, tout finissait bien pour tout le monde. Néanmoins, cette idée de fin fut vivement critiquée lors de projections test. De plus, Kimmy y pardonnait bien plus rapidement à Julianne ce qu'elle avait fait. Pour Cameron Diaz et son personnage, ce n'était pas possible, et il était donc nécessaire que cette fin soit modifiée. Celle-ci l'expliquait en ces termes :

Si Kimmy se laissait marcher sur les pieds, cela changeait la fin du film. Ce n'était pas aussi satisfaisant (...) Et après la version finale, tout le monde s'est accordé pour dire qu'il n'aurait pas été bon pour le personnage de ne pas avoir son moment.

Il est vrai que la fin que l'on connaît tous est bien plus originale qu'un happy end classique... pour le moment, puisqu'il n'y a pas si longtemps Julia Roberts ne cachait pas son attachement au film et se disait intéressée à l'idée d'une suite.