Le Saut du diable sur TF1 : de quel célèbre aventurier Philippe Bas s’est-il inspiré ?

Depuis plusieurs années maintenant, TF1 s’est fait une spécialité de produire de nombreux téléfilms. La dernière création se nomme ainsi Le Saut du diable, production divisée en deux parties, et réalisée par Abel Ferry. Déjà disponible en avant-première par Salto il y a un mois, le téléfilm a donc droit à une diffusion en prime-time sur « la première chaîne de France ». Très porté sur l’action, Le Saut du diable est un pari rare pour TF1, qui a souvent misé sur la prudence avec des créations jugées bien plus « plan-plan ». Il pourra d’ailleurs compter sur un comédien amateur des sports de combat : Philippe Bas. En effet, l’acteur vu dans Profilage entre 2012 et 2020 est la tête d’affiche de ce téléfilm. Le reste du casting se compose de Maïra Schmitt (Léo Matteï), Armelle Deutsch, Laurent Maurel, Olivier Sa, Sébastien Thirion, Yann Pradal, Denis Braccini, Dorylia Calmel et Thomas Di Genova.

Le Saut du diable suit donc Paul Vilar, un ex-officier des forces spéciales. Amateur des expéditions de survie et des sports extrêmes, il propose à sa fille Sara, âgée de 17 ans, de l’accompagner dans une randonnée montagneuse pour fêter leur anniversaire commun. Malheureusement, ce qui devait être une belle journée père-fille vire au drame lorsque, sur place, ils sont traqués par des tueurs car Sara a été témoin du meurtre qu’ils ont commis.

Pour les besoins de Le Saut du diable, Philippe Bas a choisi de réaliser ses cascades lui-même, tel un Tom Cruise. Surtout, l’acteur a révélé lors d’un entretien avec Sud Info qu’il s’était inspiré d’un célèbre aventurier : Mike Horn. En effet, ce dernier est reconnu comme l’un des plus célèbres explorateurs des temps modernes. Avec ses expéditions révolutionnaires dans le cercle polaire ou dans le désert de Namib, il est devenu un expert de la survie. Cela l’a amené à souvent être appelé en tant que coach mental. Il a également pu animer de nombreuses conférences.

Philippe Bas en a suivi quelques-unes, et il en est ressorti bluffé :

J’ai suivi ses conférences et j’ai appris qu’il avait fait la guerre en Angola, au sein des forces spéciales. Ils étaient quatre dans son groupe d’élite et c’est le seul à en être sorti vivant. Très jeune, il a pu faire la différence entre la vie et la mort.