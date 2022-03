Le Silence des agneaux : quand Anthony Hopkins terrifiait Jodie Foster avant le tournage

Voir aussi

Lucie Lucas et Loup-Denis Elion (Clem saison 12) : "On a des personnages qui ont envie de prendre un nouveau départ"

Nous avons eu la chance de discuter avec Lucie Lucas et Loup-Denis Elion, les acteurs de la série "Clem" sur TF1. La chaîne lance la diffusion de sa saison 12 ce lundi 28 mars. Et une chose est sûre, de nombreux rebondissements attendent les téléspectateurs : un déménagement, une entrée en sixième et le retour d'un ancien personnage...