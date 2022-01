Le Vétéran : c’est quoi ce film avec Liam Neeson ?

Liam Neeson est de retour dans "Le Vétéran". Un road movie dans lequel il incarne un homme usé qui aide un petit garçon à s'échapper des griffes d’un cartel.

Le Vétéran : un road movie sur fond de vengeance

Le nouveau long-métrage de Liam Neeson s’inscrit dans la lignée de trois films portés par deux autres comédiens affichant une mine fatiguée mais pas encore prêts à raccrocher : Gran Torino, Rambo : Last Blood et Cry Macho. Après Clint Eastwood et Sylvester Stallone, l’acteur incarne à son tour un ancien soldat épuisé dans Le Vétéran. Un homme usé et fauché, sur le point de perdre le ranch près duquel il a dispersé les cendres de son épouse.

Un personnage archétypal que Liam Neeson devait finir par interpréter après plus d’une décennie passée majoritairement du côté de l’action, marquée par des films remarquables (Le Territoire des loups), de jolies surprises (Balade entre les tombes, Sang froid) et des productions anecdotiques (The Good Criminal, Ice Road).

Le Vétéran © SND

Il prête ici ses traits à Jim, rancher installé en Arizona, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Longeant la barrière entre les deux pays à bord de son pick-up, il tombe sur le jeune Miguel (Jacob Perez) et sa mère Rosa (Teresa Ruiz), qui la traversent clandestinement pour fuir les membres d’un cartel. Par réflexe, Jim appelle la patrouille frontalière, au sein de laquelle travaille sa fille Sarah (Katheryn Winnick).

Une décision qui entraîne la mort de Rosa, abattue par l’un des soldats de l’organisation criminelle. Comprenant que Miguel va être expulsé et retrouvé par le cartel, Jim le prend sous son aile et décide de rouler jusqu’à Chicago, où vivent certains membres de sa famille. Sur la route, une amitié voit le jour entre le petit garçon et le vieil homme espérant une rédemption, poursuivis par des gangsters en quête de vengeance.

Liam Neeson : Last Blood ?

Dans sa manière de prendre le temps sans oublier son intrigue, de rendre ses personnages attachants sans occulter leurs failles et de s’attarder sur les grands espaces américains, Le Vétéran rappelle donc plusieurs films de Clint Eastwood. La connexion n’est pas due au hasard puisque le road movie est signé Robert Lorenz, assistant réalisateur du monstre sacré, notamment sur Mystic River ainsi que Million Dollar Baby, et producteur de ses films de Créance de sang à American Sniper. Il l'a par ailleurs dirigé dans la comédie dramatique Une nouvelle chance.

Comme Walt Kowalski dans Gran Torino, Jim se lance dans un dernier assaut dans Le Vétéran. Ce qui signifie que Liam Neeson s’apprête lui aussi à déposer les armes ? En 2015, le comédien de 69 ans pensait déjà à s’assagir. L’an dernier, au cours d’un entretien pour ET, il assurait également faire "encore un ou deux" films d’action avant d’arrêter, estimant être presque trop vieux pour ces conneries.

Mais le temps de l’apaisement n’est pas encore venu. Liam Neeson devrait effectivement être de retour dans les salles obscures françaises le 16 mars 2022 avec Blacklight. Dans ce thriller qui marque ses retrouvailles avec le réalisateur Mark Williams après The Good Criminal, il interprète un agent secret qui découvre une conspiration au sein de son organisation.

Après cette promenade de santé, il reviendra dans Memory de Martin Campbell (Casino Royale), remake de La Mémoire du tueur dans lequel il incarne un tueur à gages traqué et souffrant de la maladie d’Alzheimer. Enfin, avant d’enfiler l’imper du détective Philip Marlowe pour Neil Jordan (Michael Collins), il succédera à l’excellent Luis Tosar dans Retribution, remake d’Appel inconnu signé Nimród Antal (Predators). Les vacances devront donc attendre.

Le Vétéran est à découvrir sur Canal+ dès le 7 janvier 2022.