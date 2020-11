Le Voyageur (France 3) : que nous réserve l'épisode 3 ?

France 3 diffuse le troisième épisode de la mini-série "Le Voyageur" portée par Éric Cantona, et dévoilant les enquêtes d’une ancienne pointure de la CRIM qui s’est engagée à rendre justice aux familles brisées par des crimes les ayant touchées, sans qu’ils ne soient jamais élucidés.

Le Voyageur : troisième épisode d’une mini-série à succès

Après deux épisodes diffusés en mai 2019 et mars 2020 qui ont su convaincre les téléspectateurs (le pilote ayant placé France 3 en tête des audiences avec 4,61 millions de curieux), la chaîne du service public propose en prime-time le troisième épisode de sa mini-série Le Voyageur. Filmés tels des unitaires, chaque épisode dévoile une nouvelle histoire, mettant en scène Thomas Bareski (Éric Cantona), ancien commandant de la CRIM.

Ce dernier enquête de nouveau sur des affaires non élucidées des années auparavant. À ses côtés s’affichent de nouveaux personnages, portés à l’écran par de nombreuses stars telles que Lio, Audrey Dana, Rachida Brakni ou Samy Seghir (Neuilly Sa Mère !).

On pourrait presque s’aventurer à comparer le personnage de Tom Bareski à celui du Capitaine Marleau, dans cette attitude à la limite de l’antipathie. Mais là où le personnage de Corinne Masiero se penche davantage sur le côté humoristique, celui d’Éric Cantona se veut vraisemblablement plus bourru et à l’écart de toute vie sociale. Il consacre sa vie à démêler le vrai du faux dans des histoires n’ayant pas encore dévoilé tous leurs secrets.

Un feuilleton prenant avec un rôle sur-mesure pour Cantona

Tourné à Pornic et ses environs (Loire-Atlantique), ce troisième épisode du Voyageur relate l’histoire de Marion, enlevée à 7 ans en mars 1991 et dont l’affaire n’a jamais été résolue. Mais un nouveau rebondissement pourrait changer le cours des choses puisqu’une lettre de l’assassin a été retrouvée, ce dernier confiant à la famille de la jeune fille ses remords. Contacté par la Juge Claire Elgouarch, elle-même fille du gendarme en charge de l’enquête à l’époque, Tom Bareski va alors tenter de mettre la lumière sur cette affaire vieille de presque 30 ans. Mais est-ce encore possible ?

Le Voyageur nous plonge directement dans une intrigue policière réservant de nombreux mystères, avec cette petite fille ayant été enlevée en quelques minutes le jour de son anniversaire sur une plage de l’Atlantique. Après ce flashback posant les bases de l’histoire, direction 2020 où Tom Bareski va tenter de remonter le fil de l’enquête à sa manière. Avec son van aménagé digne de Louis la Brocante et son chien, il va essayer d'élucider ce mystère qui plane sur la ville depuis maintenant trente ans, interrogeant tour à tour proches et autres habitants de l’île pour enfin connaître la vérité.

On regarde ou pas ?

Dans une ambiance froide enchaînant scènes dans les terres et plans sur les bords de mer, le téléfilm gagne en intensité minute après minute. Après quelques longueurs en début d’épisode, l'atmosphère devient de plus en plus oppressante, notamment grâce à la musique. Ce troisième épisode du Voyageur reste dans la lignée des deux premiers et de l’ensemble des téléfilms du genre que propose France 3 depuis plusieurs années, offrant à Éric Cantona un rôle presque à son image.

Éric Cantona dans Le Voyageur © Manuelle Toussaint / FTV

Le Voyageur : Le Voleur de Nuits, Épisode 3. Diffusion le mardi 10 novembre 2020 sur France 3, à 21h, avec Éric Cantona, Lubna Azabal, Myriam Boyer, Florence Thomassin, Eric Metayer,…