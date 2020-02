L’Élève Ducobu jeudi 13 février sur TMC : comment Elie Semoun est devenu l’Instit’ Latouche

Vous avez aimé ? Partagez :

Elie Semoun incarne L’Instit Latouche dans Ducobu depuis 2011. À l’occasion de la rediffusion de « L’Élève Ducobu » sur TMC ce 13 février, nous avions envie de revenir sur le choix d’Elie Semoun en Latouche ainsi que son interprétation.

Elie Semoun interprète l’Instit’ Latouche depuis le premier opus de la trilogie Ducobu, L’Élève Ducobu sorti en 2011. Réalisé par Philippe de Chauveron (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?), cette première partie couronnée de succès a donc donné lieu à deux suites, Les Vacances de Ducobu (2012) toujours réalisé par Philippe de Chauveron et Ducobu 3 (2020) avec Elie Semoun devant et derrière la caméra.

Cette trilogie est tirée de la bande dessinée belge L’Élève Ducobu, créée en 1992 par Zidrou au scénario et Godi aux dessins. Il s’agit de l’histoire d’un cancre, reconnaissable à son pull rayé noir et jaune, usant de tous les stratagèmes pour tricher en classe et rendre ainsi Monsieur Latouche, son instituteur colérique, plus furieux que jamais.

L’Instit’ Latouche a d’ailleurs lui aussi sa propre BD depuis 2012 !

Gustave Latouche : un rôle sur mesure

Lors d’une interview en 2011, Philippe de Chauveron avait expliqué son choix de faire d’Elie Semoun l’antagoniste de Ducobu. Il le connaissait bien, puisqu’il l’avait fait tourner dans Les Parasites.

L’acteur est donc vite apparu comme une évidence pour le réalisateur :

C’est un acteur formidable pour les comédies. […] Je savais qu’il adorerait jouer avec les enfants et qu’il serait heureux sur ce type de tournage. Et il faut avouer qu’avec une moustache, il ressemble assez au personnage. Le personnage de Latouche a un côté psychorigide. Il apprécie l’autorité et déteste entendre du bruit dans sa classe quand il donne cours. Elie Semoun fait partie de la même famille d’acteurs que Louis De Funès. Lorsqu’il doit jouer un personnage colérique, il trouve les bonnes expressions. Elie a aussi un vrai sens du dialogue et je savais qu’ensemble, nous pourrions encore améliorer le scénario. Il s’est totalement investi pour ce rôle qui demande énormément de nuances, même s’il n’y paraît pas. Il fallait tout le talent d’Elie pour doser cela.

Elie Semoun de son côté s’exprime régulièrement sur son personnage dans les médias depuis 2011 :

Je ne voulais pas représenter un Latouche aussi caricatural que dans les BD où il hurle tout le temps. Je lui ai inventé une vie à lui, celle d’un mec de quarante ans qui vit encore chez sa maman, vraisemblablement très peu expérimenté avec les femmes.

Aujourd’hui les enfants l’identifient carrément au fameux instit’ :

Je me suis aperçu en signant des autographes que certains m’identifiaient désormais à Monsieur Latouche ! Ils connaissent les scènes et les répliques par cœur. Alors je plaisante avec eux et je leur dis que je vais leur mettre un zéro. Ça les fait rire !

À noter que Ducobu 3 de Elie Semoun vient tout juste de débarquer sur les écrans de cinéma le 5 février dernier, vous pouvez d’ailleurs retrouver ici les avis de la presse.

Le film L’Élève Ducobu quant à lui, sera diffusé ce jeudi 13 février sur TMC.