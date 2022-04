Les Fantasmes : pourquoi Karin Viard et Jean-Paul Rouve ont dû "briser la glace" très vite sur le tournage ?

Dans "Les Fantasmes", Karin Viard et Jean-Paul Rouve forment un couple qui est excité à l'idée d'être observé pendant qu'il fait l'amour. Durant leur premier jour de tournage, les deux acteurs ont dû se mettre immédiatement dans le bain pour une scène intime.

Les Fantasmes : des plaisirs singuliers et parfois risqués

Après La Délicatesse et Jalouse, les frères David et Stéphane Foenkinos signent leur troisième long-métrage ensemble avec Les Fantasmes. Sortie en 2021, cette comédie s'inspire du film australien If You Love Me... réalisé par Josh Lawson. À travers six sketches, le tandem se penche comme le titre l'indique sur plusieurs fantasmes sexuels à l'image de la ludophilie, la sorophilie ou encore la thanatophilie.

Les Fantasmes ©Gaumont

Parmi les nombreux personnages figurent notamment Jean (Ramzy Bedia). En couple avec Sophie (Alice Taglioni), il remet tout son mariage en question lorsqu'il rencontre la soeur de sa compagne, Mélanie (Joséphine de Meaux), de laquelle il tombe immédiatement amoureux. Ne trouvant plus aucune satisfaction durant ses rapports avec Romain (Nicolas Bedos), Lisa (Céline Sallette) s'aperçoit que son désir renaît dès que son partenaire se met à pleurer. Enfin, Sabrina (Monica Bellucci) et Marie (Carole Bouquet) ne sont jamais autant excitées que quand elles sont en contact avec la mort. Pour pimenter leurs ébats, elles n'hésitent pas à outrepasser les limites, quitte à provoquer un accident...

Denis Podalydès, Suzanne Clément, Joséphine Japy, William Lebghil, Karin Viard et Jean-Paul Rouve complètent la distribution de ce long-métrage tourné juste après le premier confinement. "Des conditions très particulières" selon les deux réalisateurs, qui assurent avec humour lors d'un entretien réalisé pour le dossier de presse :

Six histoires d'amour avec des scènes d'intimité en plein boom des gestes barrières, et entre deux confinements. On ne peut pas dire : on a le sens du timing. (Rires)

Karin Viard et Jean-Paul Rouve directement dans l'ambiance

Cette intimité, Karin Viard et Jean-Paul Rouve y ont été confrontés dès le premier jour des prises de vues de leur sketch. Dans Les Fantasmes, les deux acteurs incarnent Lili et Jérémy, un couple autagonistophile, c'est-à-dire excité d'être regardé en faisant l'amour. Durant leurs scènes communes, ils filment leurs ébats et la vidéo leur échappe, devenant très vite accessible en ligne.

De passage sur le plateau de C à vous en juin 2021, le tandem revient sur sa participation au film. Karin Viard commence par expliquer à Anne-Elisabeth Lemoine qu'il ne faut pas avoir peur d'oser pour participer à un projet comme Les Fantasmes :

À un moment donné, quand tu es un acteur de comédie (...), il faut que tu aies l'audace de te présenter, d'avoir une spontanéité, voire pas peur du ridicule. Si t'as peur du ridicule, tu ne fais pas ça. Tu peux pas. C'est forcément une petite inconscience et beaucoup d'audace.

Jean-Paul Rouve revient ensuite sur la première séquence qu'il a partagée avec sa partenaire, dans laquelle elle apparaît en guêpière :

C'était le premier jour de tournage, c'est pas évident quand même. Notre première scène, je vois Karin arriver... (Il la mime en train d'enlever sa veste et de dévoiler sa guêpière, ndlr) "Ah ouais on y va ! Ah ouais d'accord, OK ! Allez on y va !"

Pierre Lescure précise que pour leur premier jour de tournage, Carole Bouquet et Monica Bellucci ont quant à elle dû s'embrasser. Quelques instants plus tard, Karin Viard conclut, provoquant un éclat de rire général :