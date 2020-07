Les Miller : comment Jennifer Aniston a préparé son rôle de strip-teaseuse ?

"Les Miller, une famille en herbe", raconte l'histoire d'une famille (vraiment) pas comme les autres. Dans cette comédie purement à l'américaine, Jennifer Aniston tient le rôle d'une strip-teaseuse. Un rôle qui lui a demandé beaucoup d'efforts.

C’est quoi, Les Miller, une famille en herbe ?

David Burke est un dealer de petite envergure. Il a l'habitude de vendre sa marchandise à des chefs cuisiniers et des mamans accompagnant leurs fils au football. Quand il tente de venir en aide à des jeunes de son quartier, il finit par se faire voler sa marchandise et son argent. Afin d’éponger sa dette – et de rester en vie –, David n’a d’autre choix que de se rendre au Mexique pour ramener une importante cargaison de drogue à son fournisseur, Brad. Il réussit alors à convaincre ses voisins de lui venir en aide. Rose, une strip-teaseuse, Kenny, le voisin de David, et Casey, une ado qui a fugué de son domicile, sont sollicités pour mettre au point un plan préparé par David. Les quatre inconnus vont devoir se faire passer pour la famille parfaite au volant d’un camping-car afin de passer la frontière..

Les Miller, une famille en herbe est réalisé par Rawson Marshall Thurber. Pour ce qui est du casting, il est composé d'acteurs habitués des comédies. Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter et Jennifer Aniston sont à l’affiche du long-métrage sorti en 2013. Le film réunit pour la cinquième fois Jason Sudeikis et Jennifer Aniston, qui s'étaient donné la réplique dans Comment tuer son boss ? deux ans auparavant.

La transformation totale de Jennifer Aniston

Dans Les Miller, une famille en herbe, Jennifer Aniston joue une strip-teaseuse cynique qui doit se faire passer pour une épouse et mère de deux grands enfants. Un rôle bien loin de Rachel Green dans la série culte Friends. Ce rôle est aussi à l’opposé de ce qu’interprète habituellement l’actrice. Il faut dire qu’elle a plus été habituée aux comédies romantiques assez classiques tout le long de sa carrière.

Le rôle de Rose n’a pas été simple pour Jennifer Aniston. L’actrice âgée de 44 ans à l’époque a avoué s'être préparée intensément pour interpréter une strip-teaseuse. Il a fallu qu’elle revoit complètement ses habitudes alimentaires et qu’elle s’entraîne à l'art du striptease. Bien que la comédienne soit adepte du yoga, elle a eu droit à une heure de sport par jour, six jours par semaine. Accompagnée d’une chorégraphe, le but de ces séances était que l’actrice soit crédible lors des scènes d’effeuillage. Lors du tournage de la scène, Jennifer Aniston a tout de même utilisé un double pour les plans qui montraient ses fesses.

A noter que pour qu'elle puisse se sentir plus à l'aise, la fameuse séquence du striptease devant les dealers a été tournée en comité réduit, sans les autres acteurs. En plus de ces entraînements au rythme intensif, l’actrice a dû s’habituer à un régime plus que strict.

Le jour où il fallait tourner la scène, je ne pouvais manger que des légumes, des protéines, du chou, ce genre de chose.

Selon le Huffpost, quand elle voulait manger, elle se tournait vers les chips de chou au lieu des chips de patate. Figurez-vous que cette anecdote n’est pas si surprenante. On sait à quel point certains acteurs prennent leurs restrictions (physiques ou alimentaires) très au sérieux pour un rôle.

Faites vous plaisir dimanche 19 juillet avec la comédie hilarante Les Miller, une famille en herbe sur TF1.