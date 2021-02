Les Nouveaux héros sur C8 : ces véritables personnages Marvel qui se cachent derrière le film

« Les Nouveaux héros », produit par Disney Animation, a cartonné auprès du public. Derrière ce film d'animation se cache des personnages issus des comics Marvel. Mais alors, qui sont réellement les Big Hero 6 ?

Les Nouveaux héros : gros succès pour Disney

En 2015, Don Hall et Chris Williams réalisent Les Nouveaux héros, un film d'animation produit par les studios Disney. Après un petit passage à vide en terme d'animation, le studio est revenu en force avec trois succès consécutifs : Raiponce, La Reine des neiges et donc Les Nouveaux héros. Ce dernier marque également la première adaptation de comics Marvel en animation depuis que Disney a racheté Marvel Studios en 2009. Récompensé par l'Oscar du Meilleur film d'animation, le long-métrage a également explosé le box-office avec plus de 657 millions de dollars de recettes pour un budget de 165 millions. Si certains spectateurs savent que le film est basé sur des personnages issus de l'écurie Marvel, peu connaissent réellement leurs homologues papiers.

Qui sont les Big Hero 6 dans les comics ?

Équipe assez méconnue du grand public, les Big Hero 6 (Les Nouveaux héros en version françaises) sont introduits pour la première fois en 1999 par Steven T. Seagle et Duncan Rouleau. Le but de ces personnages est d'emmener les lecteurs vers de nouveaux horizons puisqu'ils évoluent à Tokyo. Ils remplissent d'ailleurs au Japon la même fonction que les Avengers aux États-Unis. L'équipe dans la version papier est néanmoins un peu différente des Nouveaux héros version cinéma. Dans les comics, c'est un personnage assez emblématique, malheureusement absent du long-métrage, qui est choisi pour diriger cette équipe : Le Samouraï d'Argent, qui apparaît au cinéma dans Wolverine : le Combat de l'Immortel.

Big Hero 6 ©Marvel Comics

Le reste du casting se compose notamment de Gogo Tomago (capable de transformer son corps en boule d'énergie explosive), Hiro Takachiho (jeune génie intellectuel), Honey Lemon (capable de voyager dans d'autres dimensions), Wasabi No-Ginger (capable de matérialiser des couteaux), Fred (qui peut se changer en Kaiju) ou encore évidemment du célèbre Baymax, également dans le long-métrage. Véritable mascotte de l'équipe, le design du personnage a néanmoins été changé pour les besoins du film. Il a en effet une apparence plus adorable et enfantine.

Les différences avec le film

Mais le film prend des libertés par rapport aux comics. Certains personnages ne sont pas présents dans le long-métrage. De plus, certains noms, lieux ou intrigues ont été modifiés. Par exemple, dans Les Nouveaux héros, l'action se déroule à San Fransokyo, une ville fictive qui mélange San Francisco et Tokyo. Si Fred, Honey Lemon et Gogo Tomago sont bien au rendez-vous, le nom du personnage principal (inventeur de Baymax) a été modifié. Ainsi, Hiro Takachiho devient Hiro Hamada.

Malgré ces modifications, le film cherche souvent à rappeler son accointance avec Marvel Comics. Il trouve sa connexion ultime avec l'univers Marvel quand Stan Lee offre sa traditionnelle apparition. Oui, même dans Les Nouveaux héros, Stan Lee est au rendez-vous pour son caméo culte, et en animation cette fois !

Les Nouveaux héros ©Disney Animation

Malheureusement, Disney n'a encore jamais refait une tentative. Pourtant Les Nouveaux héros est une preuve du pouvoir de l'animation. Un moyen sécuritaire d'adapter des personnages Marvel peu connus du public sur grand écran. Malgré le succès du film, Disney n'a toujours pas lancé la production d'une suite (même si une série dérivée est prévue) ou réitéré l'expérience avec des protagonistes potentiellement plus célèbres. Et c'est quand même bien dommage...