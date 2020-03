Les Tuche dimanche 15 mars sur TF1 : la chaîne va-t-elle rééditer l'exploit de 2014 ?

Éreinté par la critique lors de sa sortie en salles en 2011, et avec un score tout juste correct au box-office, le film "Les Tuche" n'avait pas particulièrement d'avenir. Mais trois ans après, une diffusion à la télévision un soir de février va tout changer... "Les Tuche" est diffusé ce dimanche 15 mars sur TF1 à 21h10.

Aujourd'hui, on ne présente plus la famille ch'ti des Tuche, Jeff, Cathy et leurs enfants, ainsi que "Mamie Suze". Avec déjà trois films au compteur, et un quatrième normalement prévu pour cette année, Les Tuche ont atteint un statut de franchise comique culte, en concurrence avec l'autre poids lourd Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?. Pourtant, il s'en est fallu de peu que le premier film reste un "one shot", avec un échec critique et un score commercial correct à la clé. En effet, Les Tuche appartient à cette catégorie de films qui sont des "succès dormants", c'est-à-dire des films qui gagnent une grande popularité et un statut de film culte sur un temps long. Il est à (re)découvrir ce soir sur TF1 à 21h10.

TF1 à la rescousse des Tuche

Le film Les Tuche, réalisé par Olivier Baroux, sort le 1er juillet 2011. L'histoire est simple : "lorsque les Tuche gagnent 100 millions d’euros à l’Euroloterie, tout change. Ils peuvent maintenant réaliser leurs rêves, et surtout celui de Cathy Tuche, partir vivre à Monaco. Les Tuche vont tout faire pour s’intégrer à cet univers de luxe et d’apparences, mais ils n’en maîtrisent ni les codes, ni l’esprit. De situations incroyables en gaffes monumentales, ils vont semer la révolution sur le Rocher".

Il reste à l'affiche 11 semaines, pour un total d'entrées s'élevant à 1 534 651. Un score honnête mais sans plus pour une comédie qui réunit entre autres Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, et un bon nombre de seconds couteaux sympathiques. Juste au dessus de L'Élève Ducobu mais très, très loin d'Intouchables avec ses 19,5 millions d'entrées, et derrière des films français comme The Artist, Polisse, Case Départ, Hollywoo. Sans compter les sorties de grands titres américains comme un opus Mission Impossible, un Harry Potter, le quatrième Pirate des Caraïbes, etc. Les Tuche finissent ainsi à une anecdotique 32ème position au box-office français de l'année 2011. Mais c'était sans compter sa diffusion à la télévision quelques années plus tard...

Le dimanche 16 février 2014, comme ce soir, TF1 diffuse le film. C'est un carton d'audience, avec plus de 8,3 millions de spectateurs, soit 32% des spectateurs présents devant la télévision ce soir-là. Un énorme succès pour cette comédie familiale qui a peut-être profité du début des vacances scolaires pour rassembler les familles devant le petit écran. Ignoré ou très mal reçu par la critique lors de sa sortie en salles, et ayant eu la drôle d'idée de sortir un vendredi plutôt qu'un mercredi, afin de sortir le même jour que le mariage du prince Albert de Monaco avec Charlène de Wittstock, le film se fait instantanément une place dans la culture populaire grâce à cette diffusion sur TF1.

Un succès qui ne se dément pas

Ce score très important pour TF1 va revaloriser le film, qui devient à partir de là le premier titre d'une licence prolifique. Sans perdre de temps, les auteurs se mettent au travail pour une suite qui sort le 3 février 2016. Les Tuche 2 : Le rêve américain est un succès immédiat, avec plus de 1,5 million d'entrées lors de sa première semaine ! Il finira sa carrière en salles avec 4 619 897 entrées en France, soit le quatrième plus gros succès de l'année au box-office de l'année 2016, et premier succès français.

Pour le troisième film, sorti fin janvier 2018, le public revient encore plus nombreux, avec une première semaine dépassant les 2,2 millions d'entrées, pour finir avec un total de 5 687 200 sur le territoire national. Deuxième plus gros succès de l'année 2018, il devance notamment La Ch'tite famille, Avengers : Infinity War et Bohemian Rhapsody. Et en tant que premier succès français de l'année, Les Tuche 3 remporte en 2019 le César du public.

À sa sortie en 2011, ni Olivier Baroux, ni les acteurs de la famille Tuche n'imaginaient que l'aventure serait si belle et couronnée de succès. Les Tuche 4 est prévu au cinéma pour le 9 décembre 2020. En attendant, Les Tuche est à (re)voir ce soir dimanche 15 mars sur TF1 à 21h10.