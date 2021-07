Mamma Mia ! Here we go again sur TF1: Cher n’était pas fan d’Abba

Après le succès de « Mamma Mia ! » en 2008, un second volet sort dans les salles en 2018. On retrouve ainsi la même équipe que dans le premier film, avec toutefois un petit ajout dans la distribution : Cher. Cependant, la célèbre chanteuse ne s’est pas montrée si enthousiaste à l'évocation du groupe suédois ABBA.

Mamma Mia ! Here we go again : Dix ans plus tard…

Adaptation de la comédie musicale éponyme, Mamma Mia ! fut un véritable carton commercial en 2008. En effet, avec ses 600 millions de dollars engrangés, le film a pu montrer qu’ABBA était encore un groupe musical incontournable, même au XXIe siècle.

Côté réalisation, Phyllida Lloyd, qui réalisait le premier volet, laisse sa place à Ol Parker dans cette suite. En ce qui concerne le casting, la plupart des acteurs principaux du long-métrage de 2008 font leur retour. On retrouve donc Meryl Streep, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård ou bien encore Dominic Cooper. Cependant, étant donné que Mamma Mia! Here we go again est également un préquel du premier film via ses flashbacks, il compte de nouveaux comédiens tels que Lily James, Jeremy Irvine, Josh Dylan et Cher.

Mamma Mia ! Here we go again ©Universal Pictures

Mamma Mia ! Here we go again se déroule cinq ans après les événements du premier film. Sophie Sheridan gère désormais l’hôtel de sa mère, Donna, un an après la mort de cette dernière. Les amies de Donna vont alors soutenir sa fille, afin qu’elle puisse prendre exemple sur le parcours de sa mère.

Cher : un come-back cinématographique

Chanteuse ultra populaire aux Etats-Unis, Cher a traversé les styles et les époques, comme peu d’artistes ont su le faire. Toutefois, il ne faut pas oublier que la star a également fait son trou au cinéma, parvenant même à remporter plusieurs récompenses tels que le prix d’interprétation féminine à Cannes, plusieurs Golden Globes et l’Oscar de la meilleure actrice en 1988 pour sa performance dans Éclair de lune. Avant Mamma Mia ! Here we go again, son dernier rôle était dans Burlesque (2010), dans lequel elle donnait la réplique à Christina Aguilera. Elle reçut d’ailleurs une nouvelle récompense en obtenant le prix de la meilleure chanson originale aux Golden Globes.

Ce Mamma Mia 2 sonnait donc comme un retour tonitruant de Cher sur grand écran. Dans un entretien accordé au New York Times, l’artiste est pourtant tranchante lorsqu’il s’agit de parler d'ABBA et ses membres :

Benny Anderson utilisait les filles comme des instruments. Sonny faisait la même chose avec moi. Benny ne leur donnait pas la place pour chanter comme elles le voulaient. Je n'étais clairement pas une grande fan d'ABBA dans les années 70.

Toutefois, les choses ont quelque peu changé lorsqu’elle a découvert la comédie musicale, et le long-métrage. En effet, Cher a non seulement joué dans Mamma Mia ! Here we go again, mais elle a également composé un album de reprises des meilleurs morceaux du groupe :