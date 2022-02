Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli (Alice Nevers) : "J'espère que les gens ne vont pas nous oublier"

L'heure du grand final est arrivée pour la série TF1 "Alice Nevers : Le juge est une femme". Les téléspectateurs devront faire leurs adieux à Alice et Fred Marquand lors de leur mariage dans ces deux épisodes de clôture. À cette occasion, les comédiens nous ont livré leurs impressions sur ce final et nous en disent plus sur leur ressenti après ces 18 saisons.

Alice Nevers tire sa révérence !

Au fil des années, Alice Nevers s'est imposée comme l'une des séries policières cultes de la chaîne TF1. D'abord intitulé Florence Larrieu : Le juge est une femme lorsque Florence Pernel jouait le rôle principal, le programme s'est ensuite renommé Alice Nevers : Le juge est une femme avec l'arrivée de Marine Delterme. La série s'est inscrite dans le paysage télévisuel et a marqué plusieurs générations en 28 ans de diffusion. Malheureusement, après des audiences en berne, TF1 a décidé de mettre fin au programme.

Face à cette terrible annonce, la production a décidé de clôturer dignement cette série en offrant aux fans deux derniers épisodes, intitulés Cavalcades. On découvre ainsi qu'Alice et Fred Marquand débutent une nouvelle vie sur la côte normande. C'est dans ce décor magnifique que va éclater une mystérieuse affaire. À seulement quelques jours de leur mariage, le tandem devra enquêter sur le meurtre d'un jeune jockey (Grégoire Champion), sauvagement assassiné dans le haras du prince Fayçal. Les deux comédiens, héros de cette série emblématique, se sont livrés sur ces derniers épisodes qui symbolisent la fin de leur duo.

Alice Nevers : Le juge est une femme @TF1 Production

Rencontre avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli

Après 18 saisons, il était important pour vous que la série se clôture dignement, afin de ne pas laisser les téléspectateurs en suspens ?

Marine Delterme : Oui, car c'est avant tout une très belle histoire d'amour. Alors c'était important de clôturer la série et cette histoire d'amour avec un très beau final, spectaculaire. Mais aussi de finir avec quelque chose de joyeux après ces années Covid qui sont très dures et tristes pour les gens. Donc il fallait quelque chose de beau, comme le mariage. Ce qui nous a permis de réunir tous les acteurs présents depuis presque 20 ans. Et c'était vraiment un beau challenge.

Comment avez-vous abordé le tournage de ces épisodes de clôture ?

Jean-Michel Tinivelli : De façon très joyeuse ! Que ce soit sur le tournage du mariage et même lors de la fin de cette série, ce qui était assez étrange...

M. D. : Cela fait quand même 14 ans qu'on se voit très souvent. Et ce qui est triste, c'est de se dire qu'on ne va pas se revoir pendant longtemps... On est un couple important et c'est dur de s'imaginer que demain on tournera un truc où il joue mon frère. Mais on sait jamais ! (Rires)

Alice Nevers : Le juge est une femme @TF1 Production

Avez-vous suggéré des idées lors de l'écriture de ces deux derniers épisodes ?

J-M. T. : Ah ça ! Marine ne peut pas s'en empêcher, même à la dernière minute !

M. D. : C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de tout changer, même lorsque j'arrive sur le plateau. J'aime changer les phrases, pour qu'il se passe vraiment quelque chose dans le dialogue. Là, en plus, j'ai donné mon idée car je ne voulais pas finir sur quelque chose de triste. C'était important car notre couple est passé par plusieurs étapes. Nous étions collègues, puis meilleurs amis, confidents, amoureux, amants, donc il n'y a rien de plus beau que de finir par un mariage.

Êtes-vous nostalgiques à l'idée de ne plus interpréter vos personnages ?

M. D. : Ça restera dans mon âme et dans mon cœur l'une de mes plus belles aventures. Et j'espère que les gens ne vont pas nous oublier. Pour avoir grandi avec des séries, j'ai encore un amour immodéré pour des héroïnes, des actrices et des acteurs. Donc j'ai encore un vrai lien de tendresse pour eux. Et je trouve que nous avons de la chance car nous aussi nous avons un lien avec les téléspectateurs. Les gens ont grandi et vieilli avec nous. On fait partie de leur histoire et ils font partie de la nôtre. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à un acteur.

Alice Nevers : Le juge est une femme @TF1 Production

Quels sont vos meilleurs souvenirs sur le tournage d'Alice Nevers ?

J-M. T : La naissance de son fils ! La scène de l'accouchement. C'était magnifique, incroyable... Vraiment fou !

M. D : On avait fait une séance d'accouchement absolument extraordinaire avec René Manzor, un metteur en scène qui a assisté à de nombreux accouchements, et qui n'avait pas peur du sujet. Donc c'était une journée de tournage vraiment extraordinaire et qui nous a soudés avec Jean-Michel.

Les deux derniers épisodes d'Alice Nevers : Le juge est une femme seront diffusés sur TF1 jeudi 10 février 2022, et sont également disponibles sur la plateforme Salto. Découvrez ci-dessus la bande-annonce du final.