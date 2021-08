Mince alors sur M6 : pourquoi Lola Dewaere a hésité à jouer dans le film ?

Pour son troisième film intitulé « Mince alors ! » , Charlotte de Turckheim a pris pour sujet les complexes liés au surpoids. Une thématique qui a longuement fait cogiter l’actrice Lola Dewaere, au point qu’elle hésita à rejoindre la distribution du film.

Mince alors ! : une comédie de poids pour Charlotte de Turckheim

Déjà réputée pour ses talents d’actrice et de grande gueule suite à ses interventions dans Les Grosses Tetes, Charlotte de Turckheim a également montré qu’elle savait réaliser. Ainsi, Mince alors !, sorti en 2012, est son troisième long-métrage, après Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs et Les Aristos. Comme ses deux précédents films, elle choisit d’enfiler la double casquette de réalisatrice et de comédienne. Il faut dire que le sujet de son film -qui est l’acceptation de son corps - lui parle beaucoup, faisant écho à une période de sa vie où elle a pris beaucoup de poids.

Mince alors ! raconte donc l’histoire de Nina, qui a une silhouette ronde. Seulement, son mari Gaspard n’aime que les femmes très minces. Pour le séduire de nouveau, elle accepte à contre-cœur de suivre une cure d’amaigrissement qu’il lui a offert, à Brides-les-Bains. Sur place, elle fait la connaissance de plusieurs autres femmes qui ont les mêmes complexes qu’elle, et avec qui elle va se lier d’amitié.

Mince alors ! ©M6 Films

Coté casting, Mince alors ! compte des noms solides avec Lola Dewaere, Victoria Abril (qui collabore pour la troisième fois avec Charlotte de Turckheim), Catherine Hosmalin, Grégory Fitoussi, Julia Piaton, Mehdi Nebbou, Pauline Lefevre, Pascal Legitimus, Anouk Aimée et Fréderic Chau.

Lola Dewaere hésitante

Fille du regretté Patrick Dewaere, Lola Dewaere se tourne vers le grand écran à la fin des années 2000. Mince alors ! est ainsi son premier film d’importance. Pourtant, la comédienne a longuement hésité avant d’accepter ce rôle. Et pour cause, elle craignait d’être cantonnée à une étiquette de grosse rigolote comme elle le confiait dans le dossier de presse du film. Complexée par son poids et ses rondeurs, elle ne souhaitait également pas qu’on puisse voir ses cuisses à l'écran. Au final, elle se laissera convaincre par la production, et se découvrira même des points communs avec son personnage. En effet, durant le tournage de Mince alors !, Lola Dewaere fera le yoyo avec son poids puisqu’elle prendra 7 kilos, avant de les perdre très rapidement.

Sa participation au film se révélera finalement payante car non seulement, cela lui permettra d’accepter mieux son corps, mais en plus, Mince alors ! lancera définitivement sa carrière d’actrice. Pour son rôle, elle fut d'ailleurs nommée aux César dans la catégorie Meilleur espoir féminin.

Lola Dewaere retrouvera son personnage dans Mince alors 2, suite du succès de 2012.