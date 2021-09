Murder Mystery 2 : Jennifer Aniston et Adam Sandler réunis dans une vidéo teaser

Après le carton de "Murder Mystery" en 2019, Netflix a mis une suite en développement. Et si on n’avait plus eu de nouvelle du projet depuis un moment, Jennifer Aniston et Adam Sandler viennent de teaser ce deuxième film.

Murder Mystery aura bien droit à une suite

En 2019, Murder Mystery est sorti sur Netflix. Le film est centré sur Nick et Audrey Spitz, un couple d'Américains qui décide de s’offrir un voyage en Europe pour ses 15 ans de mariage. Ils se retrouvent par hasard sur le yacht d’un play-boy avec qui ils ont sympathisé. Mais peu après, le riche propriétaire du bateau est assassiné, alors même qu’il s’apprêtait à signer son héritage. Nick et Audrey deviennent alors les principaux suspects, et décident de résoudre eux-mêmes l’enquête pour prouver leur innocence.

Murder Mystery © Netflix

Murder Mystery avait fait un beau carton sur Netflix. Plus de 31 millions d’abonnés l’avaient découvert peu après sa sortie, ce qui en avait fait le long-métrage le plus vu de l’année pour le géant du streaming. Sans grande surprise, une suite avait donc rapidement été annoncée. Depuis, elle semblait toutefois avoir été mise de côté puisque plus aucune nouvelle du projet n’avait filtré. Mais Deadline avait affirmé il y a quelques semaines que ce deuxième film était bel et bien toujours prévu.

Le deuxième film espéré pour 2022

Ce sont désormais Jennifer Aniston et Adam Sandler qui ont teasé cette suite via une vidéo à l'occasion de l'événement Tudum de Netflix. On peut y voir les interprètes d'Audrey et Nick Spitz discuter de ce à quoi on peut s’attendre dans Murder Mystery 2. David Spade participe aussi à la conversation, et on peut donc s’attendre à ce qu’il soit également présent au générique du deuxième film.

Il est déjà établi que Jeremy Garelick succédera à Kyle Newachek à la réalisation. Garelick adaptera un scénario écrit par lui-même et James Vanderbilt, qui avait déjà signé le script du premier film. La production de Murder Mystery 2 se déroulera elle du côté de Paris et des Caraïbes, et pourrait bientôt débuter. Ce qui permettrait au film de sortir en 2022, surtout que le tournage ne devrait pas être très long.