Mystic River : l'auteur Dennis Lehane s'est inspiré de son vécu pour la scène d'introduction tragique

Avec "Mystic River", Clint Eastwood filme une amitié qui vole en éclats à la suite de deux terribles événements. Un drame magnifique qui s'ouvre sur une introduction inoubliable, pour laquelle l'auteur Dennis Lehane s'est en partie basé sur son vécu.

Mystic River : Clint Eastwood au sommet

Un an après le polar Créance de sang, Clint Eastwood retrouve le scénariste Brian Helgeland (L.A. Confidential, Man on Fire) pour l'adaptation de Mystic River, le roman de Dennis Lehane. Sorti en 2003, le film est à ranger parmi les sommets du réalisateur. Bijou d'écriture magnifié par une mise en scène sobre, ainsi que la photographie de Tom Stern et la qualité de l'interprétation du casting phénoménal, le long-métrage est une association de talents exceptionnelle.

Mystic River ©Warner Bros.

Le film s'ouvre sur un drame. En 1975, dans un quartier de Boston, les jeunes Jimmy Markum, Sean Devine et Dave Boyle jouent dans leur rue quand deux hommes en voiture s'arrêtent à leur niveau. Se faisant passer pour des policiers, ils embarquent Dave dans leur véhicule. Pendant quatre jours, ces ravisseurs abusent sexuellement de leur victime, jusqu'à ce que le garçon réussisse à prendre la fuite.

25 ans plus tard, s'ils vivent toujours au même endroit, les trois amis se sont éloignés et ont emprunté des voies bien différentes. Criminel repenti, Jimmy (Sean Penn) tient une épicerie. Sean (Kevin Bacon) est policier. Enfin, Dave (Tim Robbins) est un ouvrier marié à Celeste (Marcia Gay Harden), cousine de la compagne de Jimmy, Annabeth (Laura Linney).

Leurs chemins se croisent à nouveau quand Sean et son partenaire Whitey (Laurence Fishburne) retrouvent le corps de Katie (Emmy Rossum), la fille de Jimmy sauvagement assassinée. Fou de rage et aveuglé par la tristesse, son père se met à soupçonner Dave, encore traumatisé par les sévices qu'il a subis.

En 2004, Sean Penn et Tim Robbins remportent tous les deux un Oscar pour leurs performances respectives dans Mystic River.

Dennis Lehane s'est inspiré de son vécu

Natif du quartier de Dorchester à Boston, Dennis Lehane centre la majeure partie de son oeuvre dans sa ville d'origine. Les détectives Patrick Kenzie et Angela Gennaro y enquêtent dans la saga qui leur est consacrée, constituée notamment d'Un dernier verre avant la guerre et de Gone Baby Gone. L'hôpital psychiatrique de Shutter Island se trouve par ailleurs au large de Boston. Enfin, avec Un pays à l'aube et Ils vivent la nuit, l'auteur se penche sur les autorités et la criminalité de la capitale du Massachusetts dans la première moitié du XXe siècle.

Mystic River ©Warner Bros.

L'écrivain s'inspire donc en partie de son vécu pour ses romans. C'est par exemple le cas pour l'introduction de Mystic River, pour laquelle il se base sur un épisode de son enfance, qui n'a heureusement pas eu l'issue tragique de l'ouvrage et du film. Interrogé par January Magazine en 2001, Dennis Lehane se souvient :