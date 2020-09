Neuilly sa mère ! mardi 1er septembre sur France 4 : que devient Samy Seghir ?

On vous dit tout sur l'actualité de Samy Seghir, l'interprète phare de la comédie française "Neuilly sa mère !"

Neuilly sa mère ! : de quoi ça parle ?

L'intrigue du long-métrage est, somme toute, simple et efficace. Sami Benboudaoud a 14 ans et vit dans une cité à Châlon. Seulement, par un malencontreux concours de circonstances, l'adolescent est catapulté chez une partie de sa famille résidant à Neuilly-sur-Seine. Là, il rencontre sa tante Djamila, qu'il n'avait jamais croisée auparavant, ainsi que son richissime mari, issu d'une vieille famille française. Pire encore, la rencontre avec son cousin Charles, lui aussi âgé de quatorze ans. Ce dernier, habitué aux sorties racistes, rêve même de finir Président de la République, rien que ça...

A peine arrivé dans son nouveau collège privé, Saint-Exupéry, Sami ne tarde pas à tomber sous le charme de la belle Marie. L'adolescent va devoir accepter sa nouvelle vie, combattre les clichés qui l'entravent et tenter de séduire sa camarade, qu'il estime être la femme de sa vie.

Samy Seghir, jeune comédien prometteur

Neuilly sa mère ! réunit un casting fort, composé de Rachida Brakni, Denis Podalydès, Josiane Balasko ou encore Ramzy Bedia. Au niveau des jeunes comédiens, la talentueuse Joséphine Japy, interprète de Marie, a depuis tracé son chemin dans le cinéma - on l'a récemment vue aux côtés de François Civil et Benjamin Lavernhe dans Mon Inconnue. Ses deux partenaires masculins, Samy Seghir et Jérémy Denisty - qui avaient déjà tourné ensemble dans Nos jours heureux - se sont, quant à eux, faits plus discrets.

Après le long-métrage, Samy Seghir tourne plusieurs autres projets - dont le très bon téléfilm Fracture, dans lequel il campe un ado bouleversant. En 2011, le jeune homme s'illustre dans un épisode de la série à succès Caïn. Deux ans plus tard, il incarne Selim dans Les Petits princes, une oeuvre axée sur le centre de formation accueillant les footballeurs en devenir. Le comédien prête ensuite ses traits à Mano, second rôle d'En Solitaire, un film porté par François Cluzet dans lequel ce dernier, en lice pour le Vendée Globe, réalise qu'il n'est pas seul sur son bateau.

Des projets divers et variés

Quelques années plus tard, Samy Seghir participe au second volume de Neuilly sa mère !, sobrement baptisé Neuilly sa mère, sa mère !. On y retrouve son personnage plus vieux - pas forcément toujours plus mature - mais surtout pris dans la tourmente quand le pan richissime de sa famille vient quérir son aide après un scandale.

Côté séries, l'acteur apparaît dans Le Voyageur, sortie en 2019 avec en tête d'affiche Eric Cantona. Pour l'anecdote, Rachida Brakni - la compagne de ce dernier - est aussi de la partie.

Récemment, on a pu le voir dans La Terre et le sang, le film d'action Netflix avec Sami Bouajila. A la télévision, il sera bientôt à l'affiche d' Il étaient dix, série événement d'M6 mais surtout adaptation moderne du célèbre roman d'Agatha Christie, And then there were none. Pour ce projet mis en scène par Pascal Laugier (Ghostland, The Secret), le comédien sera entouré de Virginie Ledoyen, Guillaume de Tonquédec et Patrick Mille, pour ne citer qu'eux.