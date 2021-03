Nikita sur Paris Première : découvrez la fin alternative du film de Luc Besson

En 1990, le cinéaste français Luc Besson signe l'un de ses grands classiques. Avec "Nikita", il offre à Anne Parillaud l'un de ses plus grands rôles. Mais à l'origine, la fin du long-métrage devait être totalement différente.

Nikita : un classique de Luc Besson

Après Le Dernier combat, Le Grand bleu et Subway, Luc Besson réalise en 1990 avec un autre de ses grands classiques : Nikita. Porté par Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade et Jeanne Moreau, le long-métrage raconte comment le braquage d'une pharmacie par une bande de junkies tourne mal. Une fusillade y cause la mort de plusieurs personnes, dont un policier. Nikita, condamnée à la prison à perpétuité fait la rencontre de Bob, un homme mystérieux qui contraint la jeune femme à travailler secrètement pour le gouvernement. Côté box-office, Nikita a rapporté plus de 5 millions de dollars de recettes. Devenant ainsi le premier film français à dépasser cette barre aux USA. Le film est un tel succès que les américains lancent la production d'un remake intitulé Nom de code : Nina, avec Bridget Fonda dans le rôle principal.

Nikita (Anne Parillaud) - Nikita ©Gaumont

Il y a beaucoup d'histoires autour de cette production. Ce film, qui est né dans l'imaginaire de Luc Besson grâce à la chanson Nikita d'Elton John, a déjà fait couler beaucoup d'encre, notamment sur la relation tumultueuse entre le cinéaste et son actrice principale. Couple à la ville depuis quelques années, Luc Besson et Anne Parillaud se sont séparés peu de temps après Nikita.

En effet, Luc Besson avait la folie des grandeurs et voulait offrir à son épouse un rôle inoubliable. Le tournage de Nikita s'est déroulé dans la douleur pour Anne Parillaud. La pensant mauvaise actrice, Luc Besson aurait demandé à sa femme de prendre des cours de théâtre et de danse en parallèle de sa formation au maniement des armes. Luc Besson est allé encore plus loin. Il a décidé de l'isoler du monde, il a fait chambre à part avec son épouse et lui a même ordonné de dormir dans l'usine désaffectée qui a servi plus tard de décor pour le film. Si elle voulait sortir dans la rue, elle avait comme consigne de porter la perruque de son personnage, et de rester habiller comme elle. Une dure vie d'artiste qui va entraîner la séparation du couple, mais offrir également un César pour Anne Parillaud.

Nikita : découvrez la fin alternative

Nikita est devenu un film culte notamment pour la prestation d'Anne Parillaud. Mais si le film est aussi connu, c'est également pour son approche sombre et violente, sorte de prémisse à un autre film culte de Besson : Léon. Il faut dire que Jean Reno apparaît déjà dans Nikita, trois ans avant d'entrer dans la peau de Léon. Dans ce film, il joue également déjà le rôle d'un nettoyeur, nommé Victor. Un personnage qui a évidemment inspiré le futur film Léon, qui devait d'ailleurs initialement être une suite de Nikita. Si la fin de Nikita demeure assez positive pour la protagoniste, cette conclusion aurait pu être totalement différente. Dans la version éditée, après la grosse fusillade dans l'ambassade, Nikita parvient à s'enfuir et à faire pression sur son employeur pour vivre libre.

Nikita ©Gaumont

Mais dans son scénario original, Luc Besson avait d'autres plans pour son héroïne. Après l'échec catastrophique de sa mission, Nikita demandait au chef des services secrets sa liberté. Ce dernier, comme dans la fin conservée dans le montage final, lui accordait. Mais au moment de rejoindre Marco, l'héroïne tombait dans un piège tendu par les services gouvernementaux. Un piège qui entraînait la mort de son fiancé. Après une vengeance rapide et explosive, elle repartait seule dans les rues parisiennes. Mais Luc Besson se ravisa, estimant que les relations entre Nikita, Marco et Bob s'étaient largement développées, et qu'une confrontation entre les deux hommes était beaucoup plus intéressante. Une décision qui soulagea par ailleurs les producteurs du film, craignant que cette fin alternative n'explose le budget du film.