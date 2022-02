Orgueil et préjugés : ce trait physique de Keira Knightley qui exaspérait le réalisateur Joe Wright

Dans "Orgueil et préjugés", Keira Knightley incarne Elizabeth Bennet, héroïne qui refuse d'admettre ses sentiments pour Mr. Darcy. Durant le tournage de cette adaptation du chef d'oeuvre de Jane Austen, Joe Wright a mis en garde la comédienne sur l'une de ses particularités physiques qui l'exaspérait.

Orgueil et préjugés : le drame romantique ultime

Sortie en 2006, Orgueil et préjugés est l'une des nombreuses adaptations du chef d'oeuvre de Jane Austen, mais également l'une des meilleures. Le long-métrage débute dans une demeure du Herfordshire, dans l'Angleterre sous le règne de George III. Mrs. Bennet (Brenda Blethyn) veut assurer un avenir serein à ses filles et espère les voir se marier.

L'arrivée de leurs voisins Mr. Darcy (Matthew Macfadyen) et Mr. Bingley (Simon Woods) ne laisse pas insensibles deux de ses filles, Elizabeth (Keira Knightley) et Jane (Rosamund Pike). Elizabeth et Darcy se montrent d'abord méfiants et distants l'un envers l'autre, la première détestant et se moquant de la vie en société, le second affichant une gigantesque fierté. Mais en dépit de leur orgueil et malgré leurs préjugés, ils ne pourront s'empêcher de développer des sentiments réciproques.

Elizabeth Bennet (Keira Knightley) - Orgueil et préjugés ©StudioCanal

Donald Sutherland, Judi Dench, Carey Mulligan, Jena Malone, Kelly Reilly, Talulah Riley et Tom Hollander complètent la distribution. Bénéficiant d'une direction artistique, d'une photographie et d'une bande originale sublimes, le film permet à son réalisateur Joe Wright de remporter un BAFTA, en plus d'être nommé dans quatre catégories aux Oscars.

L'interdiction de Joe Wright à Keira Knightley

Orgueil et préjugés marque la première collaboration entre le cinéaste et son actrice principale. Le duo se reforme ensuite sur Reviens-moi et Anna Karenine. De passage dans The Graham Norton Show en 2014, Keira Knightley révèle que Joe Wright a failli ne pas faire appel à elle parce qu'il la trouvait "trop belle". Elle ajoute avec humour, citée par l'Irish Mirror :

Puis, on s'est rencontrés et il m'a dit : 'Oh non, ça va !'

Sur le tournage, le réalisateur interdit à la comédienne de faire sa célèbre moue, qui l'exaspère. Keira Knightley s'efforce donc de s'en débarrasser. Elle raconte :

Je l'ai évacuée de mon système. Je ne savais pas que je la faisais autant et Joe l'a bannie du film.

D'après IMDb, la star ferait malgré tout cette fameuse expression qu'elle "déteste" dans une scène d'Orgueil et préjugés. Si ce plan a pu voir le jour, c'est parce qu'il a été tourné par la seconde équipe. Depuis la sortie du film, Joe Wright ne cesserait de s'en plaindre. Quelques années plus tard, le cinéaste et Keira Knightley travaillent ensemble sur le spot publicitaire Coco Mademoiselle pour Chanel. C'est alors que le réalisateur revient sur ses propos, comme le confie la comédienne :