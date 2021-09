Pattaya sur TMC : la belle histoire de Nathalie, l'orang-outan du film

« Pattaya » est la deuxième réalisation de Franck Gastambide après son énorme succès avec « Les Kaïras ». Comme dans son premier film, le cinéaste met en scène des animaux. Il s'agit cette fois d'un orang-outan. Découvrez qui est Nathalie l'orang-outan.

Franck Gastambide : le nouveau chouchou du cinéma français

Aujourd'hui âgé de 42 ans, Franck Gastambide débute sa carrière cinématographique en 2009, lorsqu'il lance la série Kaïra Shopping. Grâce au succès de son show, il dérive son concept en long-métrage avec le film Les Kaïra qui totalisera plus d'un million d'entrées en 2012. Suite à ce triomphe, le comédien / cinéaste enchaîne les projets. Il apparaît dans les films des autres comme Made in France ; Good Luck Algeria ou encore La Surface de réparation.

Pattaya ©Pathé Film

Il reprend la réalisation en 2016 avec son deuxième long-métrage derrière la caméra : Pattaya. L’œuvre reçoit un accueil beaucoup moins chaleureux que sur Les Kaïra mais réalise un très bon score au box-office (près de 2 millions d'entrées). Il enchaîne ensuite avec Taxi 5 qu'il met en scène en 2018. Le film se classe à la dixième place du box-office 2018 avec 4 millions d'entrées. En 2020, il revient avec l'excellente série Validé, dont la saison 2 va bientôt sortir.

Pattaya : qui est Nathalie ?

Pattaya © Gaumont

Dans Les Kaïra, Franck Gastambide avait choisi de tourner avec un ours. Pourtant, diriger des animaux est une des hantises des metteurs en scène. Il y a trois règles universelles à éviter : les animaux, les enfants et les voitures. Ces trois éléments sont généralement un enfer à gérer pour les cinéastes. Mais Franck Gastambide aime énormément les animaux, et il n'hésite pas à les mettre en avant dans ses films. Après l'ours dans Les Kaïra, il emploie un orang-outan dans Pattaya. Et sa rencontre avec Nathalie l'orang-outan est assez touchante :

J’ai visité plusieurs parcs animaliers du pays pour trouver LA perle rare. Et puis un jour, je suis tombé sur Nathalie. Ça a été le coup de foudre. Tous les jours, j'allais dans son parc, on passait au moins une heure ensemble à apprendre à se connaître. Quand on est devenu plus potes, j’ai pu me permettre de lui proposer des jeux en rapport avec mes scènes.

Si Franck Gastambide aime autant tourner avec des animaux, c'est parce qu'il a débuté sa carrière dans le septième art comme dresseur animalier. Passionné par les animaux, et plus particulièrement les chiens, il obtient son premier job comme dresseur sur le tournage du film Les Rivières Pourpres. Enthousiasmé par son expérience, il se spécialise et travaille de nouveau sur Le Pacte des loups. Puis, il rejoint le collectif Kourtrajmé et débute sa carrière de metteur en scène avec Kaïra Shopping. La suite de l'histoire, vous la connaissez !